Antalya'dan Hatay'a 400 kişilik çadır kent

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hatay’ın Defne ilçesinde depremzedelerin umudu oldu. Depremin ardından günlerce yardım çağrısı yapan Defne halkının yardımına koşan Antalya Büyükşehir Belediyesi, barınma, yeme içme ve temel ihtiyaçları karşılıyor.HATAY (İGFA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin vurduğu kentlerden biri olan Hatay'ın Defne ilçesinde depremden etkilenen ve günlerce yardım çağrısı yapan vatandaşlara Antalya Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı. Meydan’da 400 kişilik çadırkent kuran Antalya Büyükşehir Belediyesi, alanın aydınlatmasını da yaptı.

Desteğiniz Bize Güç Veriyor

Çadırkentte Mobil Aşevi ile günde 3 öğün sıcak yemek ikramında bulunuluyor. Sabah 3000 kişilik çorba, öğlen ve akşam ise 5000 kişilik 3 çeşit yemek dağıtımı yapılıyor. Sabah erken saatlerde kaynamaya başlayan kazanlarda gün boyu depremzedeler için yemek pişiyor. Çadırkentte Antalya halkının sıcaklığını yanında hisseden Hataylılar, bu zor günde kendilerine yardım eli uzatan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Desteğiniz bize güç ve umut veriyor” dedi.

Jeneratörlerle Aydınlatılıyor

Depremzedelerin her türlü eksiğini gidermeye ve ihtiyacını karşılamaya gayret gösteren Antalya Büyükşehir Belediyesi, jeneratörlerle aydınlattığı Uğur Mumcu Meydanı’nda Hataylıların umut ışığı oldu. Günlerdir yakınlarıyla iletişim kuramayan depremzedeler meydandaki jeneratörler sayesinde cep telefonlarını şarj etme imkanı da buluyor.

Eksikler Gideriliyor

Cam Piramit Afet Yardım Merkezi’nde Antalya halkının yardımlarıyla toplanan giysi, hijyen malzemesi, ısıtıcı, kuru gıda gibi insani yardım malzemeleri taşıyan tırların da Hatay’a ulaşmasıyla depremzedelerin eksikleri bir bir gideriliyor.