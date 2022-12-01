Antalya'da Yılbaşı Festivali heyecanı

Antalya Büyükşehir Belediyesi 23-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek yılbaşı festivali için hazırlıklara başladı. Festivalde yılbaşına özel birçok ürün sergilenirken, kadın kooperatifleri ve Antalya’da yerleşik olarak yaşayan yabancılarda kendi kültürlerini tanıtarak, 2023’ü coşku içinde karşılayacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yılbaşı festivali öncesi Antalya’da yaşayan yerleşik yabancı dernek temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yılbaşı festivaline ilişkin karşılıklı fikir alışverişi bulunuldu.

Kültürlerini Antalya Halkı İle Paylaşacaklar

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, geleneksel yılbaşı festivalinin Antalya halkı tarafından büyük beğeni topladığını söyledi. Mustafa Gürbüz, “Kadın kooperatiflerimiz kendi ürünlerini tanıtma fırsatı bulacak. Antalya’mız 72 milletten vatandaşı misafir ediyor. Yoğun geçen bir turizm sezonunda hem yabancı misafirler hem de yerleşik yaşayan yabancılar için güzel bir etkinlik olacak. Kendi kültürlerini, müziklerini, geleneklerini Antalyalı vatandaşlar ile paylaşacak” dedi.

Alışveriş Yaparken Eğleneceğiniz Tek Festival

23 Aralık-31 Aralık tarihleri arasında Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek festival de, Antalya'da yaşayan yabancı dernek temsilcileri kendi ülkelerinin stantlarını açarak kültürlerini anlatacak. Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği çok sayıda kadın kooperatifi kendi ürünlerini tanıtma fırsatı bulacak. Yılbaşı festivalinde gösteriler, gün boyu konserler, yılbaşı dekorları, kar yağdırma, dev kar küresi, atölye çalışmaları, yılbaşına özel hediyelik eşyalar, takılar, ahşap oyuncaklar, yılbaşı süsleri, yeni yıl yöresel ürünler pazarı, yiyecek içecek stantları ve mini lunapark yer alacak. Farklı ülkelerin müzikleri, yöresel tatları ve gösterilerin Antalyalılarla buluşacak.