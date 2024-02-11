Antalya'da Ustalara Saygı Konseri salona sığmadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk Müziğinin unutulmaz isimleri olan, Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, Ayten Alpman ve Neşet Ertaş’ı ‘Ustalara Saygı’ konseri ile andı.ANTALYA (İGFA) - Bir döneme damgasını vuran usta sanatçılar, AKM salonunun dolduran Antalyalılar tarafından unutulmaz şarkıları ile sevgi ve özlemle anıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası tarafından gerçekleştirilen Ustalara Saygı konseri vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Şefliğini Umut Özdiken’in, düzenlemelerini Hasan Özer Özbay, İsmail Tepe’nin yaptığı, konserde; Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, Ayten Alpman ve Neşet Ertaş gibi Türk Müziğinde hafızalara kazınan isimlerin şarkıları Ümit Burak Tekinay ve Elif Eda Saraçlar tarafından seslendirildi.

SEVGİ VE ÖZLEMLE ANILDILAR

Atatürk Kültür Merkezi (AKM ) Aspendos Salonu’nda gerçekleştirilen konserde ustaların unutulmaz eserleri seslendirilirken tüm salonu dolduran vatandaşlar şarkılara eşlik ederek sevgi ve özlemle sanatçıları andı. Türk bayrakları ile salonu dolduran dinleyiciler, Konser sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz; Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adına, Umut Özdiken, Ümit Burak Tekinay, Elif Eda Saraçlar ve Hasan Özer Özbaya çiçek ve hediye takdim etti.