Antalya'da ulaşım bayramda ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem üç günlük bayram tatilinde toplu ulaşımda ücretsiz yolcu taşıyacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ile nostalji tramvayı 10-11 ve12 Nisan’da üç günlük Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.