Antalya'da uçamayan yavru leylek Kumluca korumasında

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir vatandaş tarafından bitkin ve hasta halde bulunan leylek rehabilite edilecek.Mehmet ŞENTÜRK - Batı Akdeniz TV / ANTALYA (İGFA) - Kumluca ilçesinde bitkin ve hasta halde bulunan leylek, Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedaviye alındı. Kumluca Sarnıç Tepesi Hayvanat Bahçesi'ndeki geçici yuvasında bakımları yapılacak yavru leyleğin; balık, solucan vb. yiyeceklerle beslenerek kısa sürede sağlığına kavuşması hedeflendi.

Kumluca Belediyesi Veteriner Hekimi Sinan Ulusoy, duyarlı bir vatandaş tarafından hasta olduğu bildirilen leyleğin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildiğini anımsatarak, "Burada ön bakımları ve tedavisi yapıldıktan sonra bakım ve beslenmesine devam edilmek üzere Kumluca Sarnıç Tepesi Hayvanat Bahçesi’ne geçici yuvasına götürüldü. Balık ve su ürünleri ile beslenen leyleğimizi tedavisi bitince doğal yaşam alanlarına kavuşturmayı planlıyoruz" dedi.