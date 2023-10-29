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Antalya'da Sertab Erener'li görkemli kutlama

YAŞAM 29.10.2023, 08:31
Antalya'da Sertab Erener'li görkemli kutlama

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, cumhuriyetin 100’üncü yaşını, 2023 kişilik Cumhuriyet Korosu’nun söylediği marşlarla kutladı. Kutlamalarda Sertab Erener, sahne aldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı kutlamaları Muratpaşa Belediyesi’nin Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlendiği etkinliklerle başladı.

Antalyalılar, cumhuriyetin doğum günün kutlamak içinkent meydanını hınca hınç doldurdu. Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali için kente gelen 26 ülkeden 40 şehrin heyetleri de kutlamalara katıldı. Muratpaşa’nın yabancı konukları, ellerinde Türk bayraklarıyla cumhuriyet coşkusunu paylaştı.

Kutlamalarda ilk olarak ‘2023’ kişilik Cumhuriyet Korosu Sahne aldı. Yaşları 7’den 77’ye değişen koro Cumhuriyet için yazılmış marşları seslendirdi.

Cumhuriyet Korosu’nun ardından Başkan Uysal, kent meydanını dolduran binleri selamladı. Uysal, gecede yaptığı konuşmada “Bizim cumhuriyetimiz, dünyadaki herhangi bir cumhuriyet gibi değildir.  Hayatın tam ortasında, hayatı değiştiren bir cumhuriyettir. Bizim cumhuriyetimiz bilimin, aydınlığın dünyadaki en parlak zaferidir. Dünya tarihindeki en parlak zaferidir” ifadelerine yer verdi. Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizim cumhuriyetimiz, bütün insanların tebaa olmak yerine ‘Ben insanım, ben bireyim’ diyebilmeleridir.Bizim cumhuriyetimiz, kadınların ‘Ben insanım’ diyebilmesidir. Bizim cumhuriyetimiz hiçbir etnik ayrım gözetmeden tasada ve kıvançta beraber olan bütün insanlarımızın ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ sözcüğünün şemsiyesi altında bir millet olabilme iradesidir. Bizim cumhuriyetimiz dünyayla kardeşçe rekabet ederken bir taraftan ‘Yurtta barış, dünyada barış’ derken bir taraftan dünya standartların üzerine çıkabilme, muasır medeniyeti aşabilme idealidir. Üreten ve milletin efendisi olan köylü olabilmektir. Hayat damarlarından en önemlisini temsil eden sanatçı olabilmektir. Kendi kültürümüzden vazgeçmeden bütün dünya kültürüyle entegre olabilmektir. Yaşasın demokratik, laik, sosyal hukuk devleti. Yaşasın, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti.”

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından kutlamalarda Sertab Erener sahne aldı. Erener, binleri “Doğum gününüz kutlu olsun” diye selamladı ve cumhuriyetin 100’üncü yaşını kutladı. Büyüleyici bir sahne performansına imza atan Sertab Erener’in, şarkı aralarında Atatürk’ün söylevlerinden oluşan video şovu büyük alkış aldı.   

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