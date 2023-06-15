Antalya'da Muratpaşa'nın mutlu anneleri

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mutlu Anneler atölyesinin ilki yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde anne adayları ve aday annelere destek olmak isteyen aile bireylerine açık olan atölye, 2 saatlik programdan oluşuyor.

Atölyeyle, anne adaylarının sağlıklı bir hamilelik ve sorunsuz bir lohusalık sürecigeçirmeleri için fizyolojik ve psikolojik yönden güçlendirmek amaçlanıyor.

Alyazma Kadın Dayanışma Merkezi’nde gerçekleşen ilk atölye çalışmasına 20 kişi katıldı.

Anne adaylarına beslenme düzenleri, kontrol sayıları ve sıklığı, giyim seçimi, hamilelikte bedensel değişiklikler ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgiverildi. Ayrıcahamilelerin ruhsal durumları, lohusalık sendromu, lohusalık psikozu gibi konular da atölye kapsamında anlatıldı.

Muratpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen sağlık danışmanlığı, bireysel ve psikolojik danışmanlık hizmetleriyle birlikte yıl boyunca devam edecek Mutlu Anneler Atölyesi’ne Turunç Masa üzerinden başvuru yapılabilir.