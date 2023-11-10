Antalya'da minik kalpler Ata'sını andı
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin kreşlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yılında minik kalpler Ata’sını andı.ANTALYA (İGFA)- 10 Kasım sabahı Muratpaşa Belediyesi kreşlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenleri yapıldı. Kreşlerde 10 Kasım haftasını minik öğrenciler hazırlık telaşıyla geçirdi.
İlk etapta yapılacak tören için derslerde çeşitli etkinlikler yapıldı. Ardından kreş siyah balonlar, bayraklar, afişler ve posterlerle süslendi.
Günün anlam ve önemine uygun, siyah kıyafetleriyle derse gelen çocuklar saatler 09.05’i gösterdiğinde ellerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle saygı duruşuna geçti. Saygı duruşunun ardından öğretmenleriyle hazırladıkları Atatürk köşesini karanfillerle doldurdu.
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