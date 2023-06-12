Antalya'da kurtuluşun hikayesi halk danslarıyla anlatıldı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı için hazırladığı “Cumhuriyet’in 100’ü” isimli gösterisiyle Türkan Şoray Kültür Merkezi sahnesindeydi. 148 amatör dansçının sahne aldığı gösteri dakikalarca ayakta alkışlandı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun Antalya Halk Dansları Kültür Sanat Derneği eğitmenleriyle birlikte bu özel gösteri için hazırlıkları aylar öncesinde başladı.

Alkım Kahyaoğlu, Aytuğ Kısaç ve Ebru Özkan tarafından senaryo, kurgu ve koreografisi hazırlanan gösteride Antalya Halk Dansları Kültür Sanat Derneği Başkanı Tunç Taşal ve Başkan Yardımcısı Onur Durak görev aldı. Oyuncu koçluğunu ise Erhan Kargın üstlendi.

Gösteride yaşları 7’den 70’e değişen 148 amatör dansçı görev aldı. Gösteride Çanakkale Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’nın son günlerine kadar uzanan dönemde Anadolu’nun dört yanında yaşanan hüzünler, sevinçler, fedakarlıklar ve Anadolu’yahakim olan bağımsızlık ruhuhalk danslarıyla anlatıldı.

Gösteri ‘Diriliş, Direniş ve Kutlama’ismiyle üç bölüm ve 2 perde olarak sergilendi. Birinci bölümde Çanakkale Savaşı sonrasında Samsun’da başlayan bağımsızlık mücadelesi anlatılırken, ‘Direniş’te bu mücadelenin Anadolu’ya yayılması aktarıldı. Gösterinin son bölümü ‘Kutlama’da ise 9 Eylül sabahı İzmir’de Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılayan çocuklarınkurtuluş kutlamalarını başlatarak tüm sevincin tüm Anadolu’ya yayılması ele alındı.Halaylar, horon ve zeybeklerin hikayelerle bütünleştirildiği gösteri, Anadolu’nun dört bir yanından insanların kurtuluş kutlaması için Ankara’da buluşmasıyla sona erdi.

Müzikleri, kostümleri ve efektleriyle adeta görsel bir şölene dönüşen gösteri, dakikalarca ayakta alkışladı.Gösteriyi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal da izledi. Gösterinin ardından Uysal, “Destansı kurtuluş mücadelemizin anlatıldığı bu gösteri Muratpaşa’mızda da her şeyin en iyisinin yapıldığının bir kanıtı. Emeği geçen herkesi, dansçılarımızı, çocuklarımızı ve ailelerini kutluyorum’ dedi.