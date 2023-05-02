Antalya'da 'hayalet ağ avcıları' eğitimleri

Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya Körfezi’nde hayalet ağlarla mücadele edecek 10 kişilik gönüllü dalış ekibinin eğitimleri başladıANTALYA (İGFA) - Antalya’nın dünyaca ünlü falez bandında, amatör balıkçıların kayalara takılarak kopan misinaları ve kurşunları deniz dibinde canlı yaşamını tehdit ediyor.

Kurşun, deniz suyunu zehirlerken misinalar da deniz dibinde plastik tabakası oluşturuyor.Muratpaşa Belediyesi de hayat ağ adı verilen bir kirlilikle mücadele için Antalya Sualtı Derneği’yle (ANTSAD) ‘Falezler bizim evimiz’ projesi hazırladı.

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ve TurquoiseCoast Environment Fund (TCEF) tarafından 157 bin liralık hibe desteği alan projeyle 10 kişilik gönüllü dalgıç ekibi hayat ağları temizleyecek.Proje kapsamındateorik eğitimler başladı. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) gerçekleşen eğitimde dalış güvenliği, malzeme kullanımı, suda kurtarma gibi konularda eğitim verildi.

Ekip mayısın ikinci haftası Kaleiçi Yat Limanı’nda dalış eğitimlerini tamamlanacak.

ANTSAD Başkanı Semih Başaran denizlerde kirlilikseviyesinin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Falezler bizim evimiz projesinin Akdeniz Foklarının doğal yaşam alanını falezlerin korunması ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak adına hazırlandığını ifade eden Başaran “Muratpaşa Belediyesi’yle işbirliği halindeyürüteceğimiz faaliyetlersüresinceyaşadığımız çevreye, en yüksek faydayı nasıl sağlarız diye gayret edeceğiz” dedi.