Antalya'da 'Erzurum' tanıtımı

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Erzurum için Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Antalya Erzurum Günleri’ne katıldı.ANTALYA (İGFA) - Çağ kebabından oltu taşına ve lezzeti sınırları aşan kadayıf dolmasıyla Erzurumlular, Antalya’da düzenlenen tanıtım günlerinde bir araya geldi. Antalya Erzurumlular Derneği (AED) Başkanı Nihat Özdemir’in ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım günlerinin açılışında Antalya Valisi Hulusi Şahin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’le Başkan Uysal da yer aldı.

Başkan Uysal, 14 Ocak’ta sona erecek tanıtım günlerinin açılışında Erzurumluların Antalya’nın ticari ve sosyal hayatına büyük katkıda bulunduklarını söyledi. Uysal, “Çok güzel komşularımız. Onların varlığıyla gurur duyuyoruz” dedi. Başkan Uysal, “Erzurumluların hepsi aşağı yukarı mert insanlardır. Olgun, ağır hareket eden, keskin, düşünceleri net, yorumu köşeli insanlarla birlikte yaşamak bence kolay. Çünkü siyahı beyazı kolay ayırt edilebilecek insanlar. Antalya'daki bu yapıcı, sevgi, saygı dolu milletimizin birlik ve beraberliğinden yana her zaman saygı ve kültür ögelerini Antalya'mıza taşıyarak verdiğiniz katkılar için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Uysal’a program sonunda, Antalya Erzurum Tanıtım Günleri’ne verdiği destek dolayısıyla plaket takdim edildi. Açılışın ardından Başkan Uysal, Vali Şahin’le Erzurum’un yöresel lezzetlerinin sunulduğu stantları gezdi.