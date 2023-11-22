Antalya'da Deniz Baykal Spor Tesisleri şekilleniyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 30 milyon liralık yatırımla hayata geçireceği Deniz Baykal Spor Tesislerinin inşaatı hızla devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - TBMM’ye 1973’te Antalya milletvekili olarak giren Maliye, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Dışişleri bakanlıkları ile Başbakan Yardımcılığı görevlerini yürüten ve 11 Şubat’ta hayata veda eden CHP’nin 4’üncü Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Antalya’da adını taşıyacak spor tesisleri inşaatı devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin Kızılarık Mahallesi’nde 8 bin metrekare alana inşa ettiği tesis 30 milyon liraya mal olacak. Yarı olimpik yüzme havuzu ve dünya standartlarında bir okçuluk sahasının yer alacağı tesisin yeni yılla birlikte tamamlanması hedefleniyor.

Merhum Deniz Baykal’ın adının, memleketi Antalya’da spor tesisine verilmesi haziran ayında Muratpaşa Belediye Meclisi’nde siyasi partilerin oy birliğiyle kabul edilmişti. Belediye Başkanı Ümit Uysal, kararın ardından tüm meclis üyelerine teşekkür etmişti.