Antalya'da çocuklar geleceğin dünyasıyla buluşuyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Adalya Vakfı’yla yaptığı çalışmayla Torosların öte yakasında mahallelerde çocuklar sanal gerçeklik karavanlarıyla geleceğin dünyasıyla buluşuyor.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin 2016 – 2017 eğitim yılında başladığı ve 8-16 yaş grubu çocukların bilgisayar programları, elektronik devreler, sensörler, 3 boyutlu yazıcılar ve robotlarla çalışıp tasarımlar yapıp onları birer ürüne dönüştürdüğü teknoloji yolculuğu şimdi karavanla Torosların öte yakasında devam ediyor.

Gerçekliğin sanal dünyaya aktarıldığı ve VR gözlüklerle bu dünyayı çocuklara deneyimleme imkanı sunan 2 karavan, ilk yolculuğunu hafta sonu Aksu’ya yaptı. Murtpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı’nın birlikte hayata geçirdiği çalışmayla, çocuklar sanal gerçeklik karavanında izledikleri 3 boyutlu animasyonlarla bambaşka dünyalara adım attı. Çocuklar sanal ortamda yaratılan gerçekliğin içinde kendini bulup aktiviteler aracılığıyla etkileşime dahil oldu.

Etkinliğe sınıf arkadaşıyla katılan 12 yaşındaki Viyan Asmin, çok mutlu olduğunu belirtirken bu imkanı sağlayan Muratpaşa Belediyesi’ne teşekkür etti. Yükseklik korkusu olduğunu belirten Asmin “Çok aksiyonluydu. Bir anda lunaparka geçip yüksekten aşağı indik. Benim yükseklik korkum var. Çok korktuğum için de heyecan vardı. Bir anda bağırdım” diye konuştu. Asmin’in sınıf arkadaşı 12 yaşında ki Ayşe Ediz ise “Çok güzeldi. Biraz heyecanlandım, biraz korktum” dedi.