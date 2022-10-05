Antalya'da 3. Uluslararası Finike Suluboya Festivali sergisi

Antalya Finike Belediyesi’nin ev sahipliğinde, yurtiçi ve yurtdışından birçok sanatçının katılımlarıyla düzenlenen 3. Uluslararası Finike Suluboya Festivali kapsamında resim sergisi açılışı gerçekleştirildi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - 3. Uluslararası Finike Suluboya Resim Sergisi açılışı, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Başkan Yardımcısı İsmet Çetin, festival küratörleri Hatice Bahçeci Dündar ile Mahmur Dündar, yurtiçi ve yurtdışından katılan sanatçılar, öğrenciler ve sanatseverlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Sanatın ve sanatçının daima yanında olduklarını vurgulayan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, “3. Uluslararası Finike Suluboya Festivali, Finike Belediyesi bahçesinde düzenlenen atölye çalışmaları ile başladı.

Sanatsever vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, sanatçılarımız birçok farklı eser üretirken, resme meraklı öğrencilerimiz de hünerlerini ortaya koydu.

Renkli festivalde, yurtiçi ve yurtdışından katılan sanatçılarımızın ürettiği eserler de ziyarete açılırken, Finike olarak sanata ve sanatçıya olan desteğin her zaman devam edeceği kaydedildi.

Açılış sonrasında Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve sanatseverler resim sergisini gezerek sanatçılarla sohbet etti.