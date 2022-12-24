Antalya Büyükşehir’den yılbaşı festivali

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 24-31 Aralık 2022 tarihleri arasında Cam Piramit’te Yılbaşı Festivali düzenliyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 24 -31 Aralık tarihleri arasında Yılbaşı Festivali düzenlenecek.

Yılbaşına özel süslenecek Cam Piramit’teki festival etkinliğinde, gösteriler, gün boyu konserler, yılbaşı dekorları, kar yağdırma, dev kar küresi, atölye çalışmaları, yeni yıl pazarı, yiyecek içecek stantları ve mini lunapark yer alacak. Festivalde yılbaşına özel birçok ürün sergilenirken, kadın kooperatifleri ve Antalya'da yerleşik olarak yaşayan yabancılarda kendi kültürlerini tanıtarak, 2023'ü coşku içinde karşılayacak. Farklı ülkelerin müzikleri, yöresel tatları ve gösterilerin Antalyalılarla buluşacağı Yılbaşı Festivali 11.00- 22.00 saatleri arasında açık olacak. Yılbaşı Festivaline tüm Antalyalılar davetli.