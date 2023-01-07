Antalya Büyükşehir'in ANTTALKS etkinliği başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, paylaşmaya değer fikirleri, “ANTTALKS: İlham Veren Başarı Hikayeleri” etkinliğiyle Antalyalılarla buluşturacakANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından; paylaşmaya değer fikirleri, yaşamları ve deneyimleri, başta gençler olmak üzere herkesle paylaşmak için yeni bir etkinlik dizisi başlatılıyor. “ANTTALKS: İlham Veren Başarı Hikayeleri” ismiyle düzenlenen bu etkinliklerde amaç gençlerin paylaşmaya değer fikirleri, yaşamları ve deneyimleri örnek alarak geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olabilmek.

İlki yapılacak etkinliğin konuşmacıları arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yer alacak. Etkinliğin konuşmacıları şu şekilde:

Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı “Her Şey Hayallerle Başlar”

Av. Aziz Çetin (Antalyaspor Kulüp Başkanı) “Hiçbir Başarı Tesadüf Değildir.”

Nuri Şahin (Antalyaspor Kulübü Futbol Sorumlusu) “Futboldan Daha Fazlası”

İsmail Balaban (Güreşçi, 2021 Survivor Şampiyonu) “Hedefe Odaklanmak”

Jessica Çarmıklı (Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Oyuncu ve Menajeri) “Asla Pes Etmeyin”

Didem Karagenç (Türk Kadın Milli Futbolcu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Oyuncusu) “Futbolda Kadın Olmak”

Berna Yeniçeri (Türk Kadın Milli Futbolcu, Galatasaray Kadın Futbol Takımı Oyuncusu) “Hedefe Adım Adım”

Antalya’daki başarı hikayeleri başta olmak üzere düzenli aralıklarla yapılacak olan “ANTTALKS: İlham Veren Başarı Hikayeleri” etkinliğinin ilki Antalyaspor iş birliği ile 10 Ocak Salı günü saat 15.00’te Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Futbolun ve ilgili her katmanından önemli isimlerin katıldığı ‘WinterLeauge Convention Hosted by Antalyaspor” organizasyonu dolayısıyla Antalya’da olan konukların da katılacağı “ANTTALKS” başta gençler olmak üzere herkese açık.