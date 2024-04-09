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Antalya Büyükşehir iklim dostu oldu

YAŞAM 09.04.2024, 13:30
Antalya Büyükşehir iklim dostu oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ardından ASAT Genel Müdürlüğü de iklim dostu kuruluş belgesi aldıANTALYA (İGFA) - Kurum binasını sıfır emisyonlu hale getirerek 2022 yılında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 'İklim Dostu Kuruluş Belgesi' almaya hak kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü de iklim dostu kuruluş belgesi aldı. ASAT Genel Müdürlüğü, gerekli şartları yerine getirerek Türkiye’de bu belgeyi ilk alan Sular İdaresi oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimler sonrası TS EN ISO 14064-3 İklim Dostu Kuruluş Belgesi almaya hak kazandı. TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, belgeyi ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt’a takdim etti.

SULAR İDARESİ ARASINDA İLK KURUM ASAT OLDU

ASAT Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binası’nda yapılan belge takdim töreninde konuşan TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, İklim Dostu Kuruluş Belgesi’nin özel sektör dahil Türkiye’de 6 kurumda uygulandığını ve bunların 3’ünün Akdeniz Bölgesinde olduğunu ifade etti. Demirtaş, kamu kurumları arasında belgeyi ilk alan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ardından, ASAT Genel Müdürlüğünün de gerekli şartları yerine getirerek Türkiye’de belgeyi ilk alan Sular İdaresi olduğunu dile getirdi

YILLIK TÜKETİMİNİN YÜZDE 15’İ YENİLENEBİLİR ENERJİDEN

ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ise yapılan faaliyetlerde kalite standartlarına uygun olarak, sera gazı emisyonlarını azaltıcı yönde çalışmaların sürdürüleceğini ve yenilenebilir enerji kullanımının önemine dikkat çekti. Sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdüren ASAT Genel Müdürlüğü, yenilenebilir enerji faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla, elektrik enerjisi tedariği sağlayan firma ile imzalanan elektrik satış protokolü kapsamında Yenilenebilir Enerji Sertifikası aldı. ASAT Genel Müdürlüğü elektrik tüketiminin yaklaşık % 15’lik kısmını Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı elektrik üretim santrallerinden karşılıyor. ASAT, 2023 yılı için alınan Yenilenebilir Enerji Sertifikası ve kurduğu GES üretim tesisleri ile toplamda 26.400 Ton Karbon Emisyonunu (CO2e) engelledi. 2024 yılı için de çalışmalar devam ediyor.

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