Antalya Büyükşehir evsizleri unutmadı

Soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan vatandaşlara şefkat elini uzatan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 82 evsizi Bimekan ’da sıcak bir yuva ortamında ağırlıyor.ANTALYA (İGFA) - Yağış, fırtına ve soğukların etkili olduğu Antalya’da sokakta yaşamlarını sürdürmek zorunda olan vatandaşlar kaderine terk edilmiyor. Sokakta kalan vatandaşlara kucak açan Antalya Büyükşehir Belediyesi, evsiz vatandaşları Bimekan Barınma Merkezinde ağırlıyor. 10 Ekim 2023 yılında tekrardan faaliyete geçen Bimekan Barınma Merkezi’nde 82 evsiz vatandaş ağırlanıyor.

SON 2 AYDA 250 KİŞİ FAYDALANDI

Bimekan Barınma Merkezinde emniyet güçlerine ve zabıta ekiplerine veya bireysel olarak başvuru yapan vatandaşlara, sağlık, giyim, yemek, duş, çamaşır ve temel barınma gibi birçok imkan sağlanıyor. Toplamda 82 yatak kapasitesi olan birimde son 2 ay içerisinde 250 evsiz vatandaşa barınma imkânı sunuldu.

HER TÜRLÜ İMKAN SAĞLANIYOR

Bimekan Barınma Merkezi’nden faydalanan 55 yaşındaki Murat Demirkapı da bu tarz barınma merkezlerinin her yerde olmasının gerektiğini vurgulayarak “Buradaki çalışanlarımızdan Allah bin kere razı olsun. Burada sıcak çorbamız, yemeğimiz çıkıyor ve tüm imkanlarından faydalanabiliyoruz. Günlük ihtiyaçlarımızı da karşılayabildiğimiz bir yer. Buradaki çalışan tüm arkadaşlardan da memnunuz. Bu tarz yerlerin her yerde olması gerek. Antalya Büyükşehir Belediyesi böyle bir imkân sağladığı için emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

BURASI EVİMİZ OLDU

Bir diğer Bimekan sakini olan ve 2020 yılından beridir Bimekan Merkezinde kalan İsmail Davran ise barınma merkezinin tüm yaşam koşullarını karşıladığını söyleyerek “Burası sıcak bir yuva oldu. Sokakta kalan bizim gibi vatandaşların bu tarz mekânların değerini bilmesi lazım. Belediyemiz bizlere böyle bir imkân sağlıyor. Bütün arkadaşlarım ve şahsım adına başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum” dedi.