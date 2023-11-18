Antalya Büyükşehir'den çocuklara diş sağlığı eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında belediye bünyesindeki kreşlerde bilgilendirme çalışması düzenliyor. Bu kapsamda minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı ve bakımı hakkında eğitim veriliyor.ANTALYA (İGFA) - Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 11 kreşte miniklere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Çocuklara diş sağlığının önemi anlatıldı. Eğitimden 11 kreşteki toplam 1150 çocuk faydalandı. 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında başlayan eğitimler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği personeli tarafından verildi. Çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak, ağız ve diş sağlığının önemini anlatmak için düzenlenen eğitimde, minikler tüm dikkatleriyle eğitimi dinledi.

AMAÇ SAĞLIKLI DİŞLER

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Kliniği Sorumlusu Özge Öncül Kerpiççi, “Etkinlik kapsamında çocuklarımıza ağız ve diş sağlığıyla ilgili bir eğitim veriyoruz. Sonra onlara diş sağlığıyla ilgili bir çizgi film izletiyoruz. Son olarak da çocuklara küçük birer hediye veriyoruz” dedi.

Kerpiççi, amaçlarının çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak, dişlerine iyi bakmaları için bir bilinç oluşturmak olduğunu belirterek, “Eğitimlerde aynı zamanda çocukları rutin diş hekimi kontrollerine alıştırmayı da hedefliyoruz. Bu sayede çocukların diş hekimi korkusunu küçük yaşta yenmelerini sağlamak istiyoruz” diye konuştu.