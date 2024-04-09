Antalya Büyükşehir Belediyesi finale kaldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) küresel iklim mücadelesinin ulusal finalistlerinden biri oldu. Türkiye finalistleri Antalya, İstanbul ve Kadıköy hem ülkemizde hem de uluslararası alanda iklim gündemini ileriye taşımak için kritik rol oynayan belediyeler olarak belirlendi.ANTALYA (İGFA) - İklim değişikliğiyle mücadele konusundaki çalışmalara büyük bir hassasiyetle yaklaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda gösterdiği çabalar meyvelerini vermeye başladı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin "iklim öncüsü" olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi arasından seçilen yerel yönetim ülke şampiyonluğunun ardından uluslararası şampiyonluk için yarışacak.

50 ÜLKEDEN 350’DEN FAZLA BAŞVURU OLDU

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın Tek Dünya Kentleri Yarışması (One City Planet Challenge - OPCC), dünya kentlerini iklim açısından güvenli bir gelecek için öncülük etmeye çağırırken, bu alanda dünyadaki en kapsamlı ve en uzun süredir devam eden yarışma. 12 yılı aşkın süredir devam eden yarışmaya bugüne kadar 6 kıtadan 900'e yakın belediye katıldı. İki yılda bir düzenlenen yarışmanın 2023 - 2024 döneminde 13’ü Türkiye’den olmak üzere 50 ülkeden, 350'den fazla yerel yönetim, küresel iklim öncüsü olmak üzere başvurdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi yapılan değerlendirmelerin ardından ulusal finalist olmaya hak kazandı.

DİĞER BELEDİYELERE İLHAM KAYNAĞI OLACAK

İklim değişikliğiyle ilgili çalışmaları hassasiyetle sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim çalışmalarını uluslararası karşılaştırmaya olanak tanıyan standart bir veri platformunda raporluyor. Uluslararası uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iklim hedefleri, eylem planı ve iklim uyumu dahil olmak üzere bir dizi koşulu kapsayan konularda yaptığı çalışmalar değerlendirilerek sonuçlar paylaşıldı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın finalistlerini ilan ettiği açıklama Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hedefleri ve bu hedefler doğrultusunda ortaya koyduğu eylemler ile öncü, belirleyici ve diğer belediyelere ilham kaynağı olacağını belirtti.