Antakya Medeniyetler Korosu şarkıları BUSADER İlkokulu için söyledi

Depremde 7 sanatçısını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) organizasyonuyla Bursa’da konser verdi. Konser BUSADER’in Hatay Samandağ’da inşa edeceği okul yararına gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Depremin ilk gününden bu yana afet bölgesine yardım elini uzatan Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER), şimdi de Hatay Samandağ’da yaptıracağı okul için Antakya Medeniyetler Korosu’nu Bursalılarla buluşturdu.

Merinos AKKM’nde gerçekleşen ve 2 bine yakın kişinin katıldığı konser; Bursa protokolü, cemiyet hayatının tanınmış isimleri ve sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, 11 ili etkileyen belki de tarihin en büyük depremi sonrası yaraları sarmak adına buluştuklarını belirterek, "Yaptığımız deprem bölgesi ziyaretlerimizde her şeyi devletimizden beklemeden biz de kalıcı bir hizmet vermek arzusuyla Bursa valimizin bizleri yönlendirmesi ile Hatay il milli eğitim müdürlüğü ile temaslara geçip yıkılan harabe haline gelen Karaçay İlkokulu’nu yeniden yapmaya talip olduk” dedi.

MÜZİK İYİLEŞTİRİR

Gecede tüm şarkılarını depremde hayatını kaybedenler için söyleyen Antakya Medeniyetler Korosu, Merinos AKKM’ni dolduran Bursalıları ağlattı. Şarkı aralarında Bursalılarla dertlerini paylaşan Koro Şefi Yılmaz Özfırat, “Bizler tüm depremzedelerin sesi olmaya çalışıyoruz. Acının karanlığı müziği olur mu diyorlar. Elbette olur. Unutmalayım ki müzik bizi iyileştirir” dedi. Kendisi de depremde 8 saat göçük altında kalan Özfırat, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Hatay’a okul yapma kararı alan BUSADER üyelerine yürekten teşekkür eden Özfırat’ın “Sizler bu gece öyle büyük bir iş buraya geldiniz ki sizlerin ellerinden ayaklarından öperim. Bize verdiğiniz desteklerin her kuruşu için lütfen hakkınızı helal edin...” şeklindeki sözleri büyük alkış aldı.