Annelerle çocukların eğlenceli buluşması

Özel Egeberk Anaokulu’nun düzenlediği Anneler Günü kutlamasına katılan veliler, çocuklarıyla unutulmaz bir gün geçirdi.BURSA (İGFA) -Geride bıraktığımız pazar günü günü kutlanan anneler günü; Özel Egeberk Anaokulu’nda renkli görüntülere sahne oldu. Bu özel güne renkli bir etkinlik dizisi organize eden Özel Egeberk Anaokulu, annelerle çocuklarını bir araya getirdi.

Önce okulun tiyatro salonunda sahneye çıkan çocuklar, anneleri için hazırladıkları şiir ve şarkıları seslendirdi. Ardından düzenlenen atölyede anneleriyle birlikte elma şekeri yapan çocuklar, daha sonra da bahçede halat çekme yarışması yaptı. Çocuklarla annelerinin sandalye kapma yarışması ise küçükler kadar büyükleri de güldürdü.