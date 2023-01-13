Anneler İzmit'te 'Baba Destek'lerinden memnun

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve AÇEV işbirliği ile düzenlenen Baba Destek Programı kapsamında, annelerle de toplantı gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA)-İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve AÇEV işbirliği ile düzenlenen Baba Destek Programı kapsamında düzenlenen eğitimler, çocuğun çok yönlü gelişimine katkıda bulunmak, babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurması, çocukların gelişimlerini desteklemesi ve babalarda davranış değişikliği oluşturması amaçlanarak düzenleniyor.

Babalara yönelik düzenlenen eğitimlerin ardından, annelerle de toplantı yapıldı.

Babalık konusu üzerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitime çok sayıda baba ve anne katıldı. Eğitimden faydalanan babaların tutumlarındaki değişikliklerden çok memnun olan anneler, yapılan çalışmalardan çok memnun olduğunu dile getirerek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve AÇEV Saha Sorumlusu Zeki Topaloğlu’na teşekkür ettiler.