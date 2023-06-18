Anneler iş başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Anne Şehir Sağlıklı Yaşam’ projesinde spordan sosyal ve kültürel etkinliklere, eğitimden danışmanlık hizmetlerine kadar pek çok hizmet sunuluyor. Bu hizmetlerin yanı sıra gelecek nesillere bırakacağımız evrenin daha yaşanabilir olması gayretiyle ‘Değiştir Dönüştür’ atölye çalışmaları başlatıldı.KOCAELİ (İGFA) - Bilinçli tüketici olma yolunda evlerde bulunan şişeler, kavanozlar ve bardakları güzel bir süs eşyası olarak değerlendirdiklerini belirten Anne Şehir katılımcıları, “Hayal gücümüzle birlikte evlerimizi süsleyecek nostaljik süs eşyaları tasarlıyoruz. Böylelikle bu atölyede evlerde bulunan fazla eşyaların çöpe atılarak çevreyi kirletme potansiyelini de bertaraf etmiş oluyoruz” dedi.

ÜRETİYOR OLMANIN MUTLULUĞU YAŞANIYOR

Tüketimin azaltılmasına destek sağlayarak üretiyor olmanın mutluluğunu yaşayan Anne Şehir katılımcıları ile doğanın bize sunduğu hammaddeler ve evlerde bulunan materyaller birleştiriliyor. Böylece maliyetsiz yeniden kullanılabilir vazo ve oda kokusu şişeleri tasarlanıyor. Atölyeye katılım sağlayan kadınlar aynı zamanda sosyal bir ortamda arkadaşlıklarını pekiştirip, kaliteli bir zaman geçirme imkanı buluyor.

ÇÖPÜN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Çevremizde gördüğümüz çöplerin aslında değersiz çöp olmadığını belirten yetkililer, çöpün içinde görülen birçok maddenin tekrar hammadde olarak kullanılabilir ya da değerlendirilebildiğini aktardı.