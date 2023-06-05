Anneler için çizdiler, hediyeleri kaptılar

“Minik Eller Anneleri için Çiziyor” temasıyla düzenlenen resim yarışmasında çocuklar annelerine olan sevgilerini aktardıkları resimleriyle yarıştı.İSTANBUL (İGFA) - Kelebek Mobilya, geleneksel “Kelebek Kids Resim Yarışması”nın beşincisini düzenledi.

“Minik Eller Anneleri için Çiziyor” temasıyla düzenlenen resim yarışmasında minikler hayallerini resmetti.

Kıymetli jüri üyeleri; Devlet Sanatçısı Prof. Devrim Erbil, Devlet Sanatçısı ve Akademisyen Çiğdem Erbil, Sanatçı ve Akademisyen Zeynep Öztürk, Sanatçı ve Akademisyen Sefa Çakır, Sanatçı ve Sanat Eğitimcisi Nurdan Likos ve Derin Medya Yönetim Kurulu Başkanı İnci Koparan tarafından dereceye giren 23 çocuğun eserleri Marmara Forum AVM Kelebek Mobilya Mağazası’nda sergilenerek ödüllendirildi.

Tüm çocukların davetli olduğu etkinikte, çocukları animasyon gösterileri, kum boyama, yüz boyama ve sürpriz hediyeler karşıladı.

Yarışmaya katılarak ilk 23’e giren çocuklara ödüllerini saygıdeğer jüri üyeleri takdim etti.

Hediye çarkını çeviren çocuklar sürpriz hediyelerin sahibi oldu.

Hayallerini kağıda aktaran çocuklardan İstanbul Büyükçekmece Cihangir Okulları 5. sınıf öğrencisi Güneş Akkan resmettiği eserle birinciliğe yerleşti.

İkinci sırada yer alan Hilal Eda Korkmaz ise İzmir Özel Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde ana sınıfı öğrencisi. Üçüncülük ödülü ise Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu okulunda 2. Sınıfta okuyan Melis Ada Uyanık oldu.

İlk üçe giren çocuklar genç odası takımı kazandı. Ödüllendirilen diğer 20 çocuk arasından 4,5,6,7,8’inciye dilediği çalışma masası, 9,10,11,12,13’üncüye dilediği kitaplık, 14,15,16,17,18’inciye dilediği abajur, 19,20,21,22 ve 23’üncüye dilediği halı hediye edildi.