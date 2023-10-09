Anne Eli'ne ilk günden yoğun ilgi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Anne Eli Projesi, sıcak yemek hizmetiyle üniversite öğrencilerine kapılarını yeniden açtı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin ailelerinden uzakta olan üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla faaliyete geçirdiği Anne Eli hizmeti, üniversitelerin eğitime başlaması ile birlikte yeniden kapılarını açtı
HAFTA İÇİ HER GÜN
Ayazma Mah. 17 Ağustos Bulvarı No:112 Ayazma Kültür Merkezi Binası içerisinde bulunan Anne Eli, üniversite öğrencilerine eğitim sezonu boyunca hafta içi her gün 17:00 -19:00 saatleri arasında günde bir öğün ücretsiz sıcak yemek sağlamaya devam edecek.
Anne Eli yemekhanesinden faydalanmak isteyen gençler izmitanneeli.izmit.bel.tr web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurabilir.
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|8
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|7
|15. Boluspor
|8
|6
|16. Giresunspor
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|1. Tottenham
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|20
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|5. Aston Villa
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|7. West Ham United
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|14
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|11. Chelsea
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|12. Fulham
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|16. Everton
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|17. Luton Town
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|18. Burnley
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|19. Bournemouth
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|20. Sheffield United
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|1. Real Madrid
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|24
|2. Girona
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|22
|3. Barcelona
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|21
|4. Atletico Madrid
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|19
|5. Athletic Bilbao
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|6. Real Sociedad
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|15
|7. Rayo Vallecano
|9
|13
|8. Real Betis
|9
|13
|9. Valencia
|9
|11
|10. Las Palmas
|9
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|10
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|9
|9
|14. Sevilla
|8
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|8
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|8
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|8
|18. Celta Vigo
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|6
|19. Granada
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