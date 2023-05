Anne Çocuk Festivali'ne büyük ilgi

Be To Fest Ay Events Aylin Yapıcının Podyum Park'da düzenlediği Bursa’nın en büyük Anne Çocuk Festivali Bursalılardan büyük ilgi gördü.BURSA (İGFA) - Be To Fest Ay Events Aylin Yapıcı’nın Podyum Park'da düzenlediği Anne Çocuk Festivali çok sayıda Bursalıyı bir araya getirdi.

Çocukların Anneleri ve Babaları ile eğlenirken bir yandan da Alışveriş için birbirinden renkli ve farklı standları gezen Bursalılar, hem alışveriş yaptılar hem de güzel bir gün geçirdiler.

Giyimden takıya, hediyelik eşyadan çanta ve ayakkabıya kadar aradıkları her şeyi Anne Çocuk Festivali'nde bulan anneler bol bol alış veriş yaparken çocuklar ise Bando, Animatör, mayıs arışmalar, Tiyatro Showları, Kukla Show, Dans Gösterileri, Müzik ve Eğlencenin tadını bol bol çıkardılar.

19-20-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Anne Çocuk Festivali'nde Bursalıların çok güzel vakit geçirdiklerini söyleyen Aylin Yapıcı, Be To Fest’e katılan tüm Bursalılara teşekkür etti