“Anne-Çocuk” atölyelerinde buluştular

İzmit Belediyesi, 14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde eğitim gören küçük çınarları, anneleri ile birlikte “Anne-Çocuk” atölyelerinde bir araya getirdiKOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi, 14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde eğitim gören küçük çınarları, anneleri ile birlikte “Anne-Çocuk” atölyelerinde bir araya getirdi.

Yeşilova Çınar Çocuk Evi bahçesinde gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler anneleri ile katıldıkları geleneksel el sanatları atölye çalışmalarında annelerine el emeği hediyeler hazırladılar.

Keçe, makrome ve mozaik atölyelerine yer verilen organizasyonda atölyelere toplamda 130 katılım gerçekleşti. Atölye usta öğreticilerinin ve annelerin çocuklara verdiği desteklerle öğrencilerin hazırladığı küçük hediyeler, anneler günü anısına annelere sunuldu. Anneler yapılan organizasyondan çok mutlu olduklarını belirterek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.