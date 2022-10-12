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Anlaşmalar sonrasında mevkidaşların masa tenisi keyfi
YAŞAM 12.10.2022, 17:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Tokayev’le masa tenisi oynadı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’nın başkenti Astana’da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile masa tenisi oynadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'daki mevkidaşıyla anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı sonrasında oynadığı masa tenisine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
https://twitter.com/tcbestepe/status/1580194416979238912
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