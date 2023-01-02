Anlamlı şenliğe ünlülerden büyük ilgi

Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu, bünyesinde yer alan, cemiyet, sanat, sağlık ve iş dünyasından birçok üyesi bulunan İstanbul BUSADER’in Büyük Kulüp’te düzenlediği Yılbaşı Alışveriş Şenliği, cemiyet hayatının seçkin isimlerinin yanısıra ünlü oyunculardan da ilgi gördü.BURSA (İGFA) - Eğitim ve sağlık alanlarındaki iyilik hareketine 2017 yılında Bursa’dan başlayan ve yoluna Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu olarak devam eden BUSADER’in çatısı altında yer alan İstanbul BUSADER, anlamlı bir organizasyona imza attı.

Tüm geliri burslu öğrencilere aktarılan Büyük Kulüp’teki Alışveriş Şenliğine cemiyet hayatının seçkin isimlerinin yanısıra ünlü oyuncular da katıldı.

Usta sanatçı Sermin Hürmeriç ile ekranların genç ve başarılı oyuncuları Esra Kızıldoğan ile Özgül Seçkin’in katılarak alışveriş yaptığı bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen Yılbaşı Alışveriş Şenliği, büyük ilgi gördü.

Gerçekleştirdiği başarılı organizasyondan dolayı BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle tarafından kutlanan İstanbul BUSADER Başkanı Dr. Yasemin Yakut, iyilik hareketine 2023’te de durmadan devam edeceklerini söyledi.