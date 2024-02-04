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Ankara’ya 6 Şubat Depremi anısına hatıra ormanı

YAŞAM 04.02.2024, 08:45
Ankara’ya 6 Şubat Depremi anısına hatıra ormanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için, Çankaya Beytepe bölgesinde 220 çam ağacını toprakla buluşturarak “6 Şubat Hatıra Ormanı” oluşturdu.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısını Başkentte yaşatacak.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Çankaya Beytepe bölgesinde çam fidanlarını toprakla buluşturarak ‘6 Şubat Hatıra Ormanı’ oluşturdu. Depremin yaralarını sarmak ve geleceğe umutla bakmak için gerçekleştirilen etkinliğe, ABB personeli, gönüllüler ve depremzede vatandaşlar katıldı.

TOPRAKLA BULUŞAN HER FİDAN BİR ANIYI DİRİLTECEK

Depremin hemen ardından tüm imkânlarıyla seferberlik başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde yaşanan acıyı paylaşmak ve yakınlarını kaybedenlere destek olmak amacıyla binlerce çam fidanını toprakla buluşturdu. Dayanışma ve umut ruhunu simgeleyecek 220 adet çam fidanına depremden etkilenen şehirlerin isimleri ve depremzede vatandaşların günün anlamını belirten notları asıldı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat Evleri Şube Müdürü Esin Mızrak depremde hayatını kaybedenleri anmak için bir hatıra ormanı oluşturduklarını söyleyerek, “ABB olarak 6 Şubat tarihinde yaşamış olduğumuz deprem dolasıyla misafir ettiğimiz depremzedelerin kayıp yakınlarını anmak için bir hatıra ormanı hediye etmeyi planladık. Bunun için 20 gün öncesinde 220’ye yakın çam ağacı diktik. Kendilerini de bugün davet ederek hem kayıpların yaşandığı illerin isimlerini yazarak ağaçlara asmalarını hem de kendi duygularını kartlara yazarak asmalarını istedik. Umarız bir nebzede olsa onların acılarını unutmadığımızı hissettirebilmişizdir. Büyük bir acıydı ve biz ABB olarak bu acıyı unutmadık ve depremzede vatandaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.

6 Şubat Hatıra Ormanı projesiyle şehirdeki depremzedelerin anıları yaşatılırken, doğa ile çevre konusundaki farkındalığın artması ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlanması da amaçlanıyor.

 DEPREMZEDE VATANDAŞLARDAN ABB’YE TEŞEKKÜR

6 Şubat Hatıra Ormanı’nda yapılan etkinliğe katılan ve depremde yakınlarını kaydeden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine hatıra ormanı hediye edilmesinden dolayı mutlu ve umutlu olduklarını söyleyen depremzede vatandaşlar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Mümine Özbildirici: “Malatya Yeşilyurt’tan Ankara’ya geldik. Her şeyden önce yarın dediğimiz olayın aslında 1-2 saniye sonra olduğunu öğrenmiş olduk. Bir buçuk dakikada hayatlarımız değişti. Çok teşekkür ediyoruz nefesimiz sesimiz oldunuz, yıkık hayatımızın ucundan tuttunuz. Bu anlamda da ABB’ye Mansur Yavaş Başkanıma çok teşekkür ederim.”

-Mehmet Çalış: “Malatya’dan geldik. Çok güzel ve anlamlı bir etkinlik. Bundan iyisi olur mu? Bir ağaç bir can demektir. Vefat edenlerin ruhu şad olsun. Bu hizmeti yapan herkese çok teşekkür ederiz.”

-Veli Arslan: “Adıyaman’dan geldik. Çok sevindik ABB’nin bize böyle bir yer ayırdıkları için çok teşekkür ederiz ve çok mutluyuz. ABB’ye minnettarız bizi barındırdıkları için bir yıl olacak buradayız. Böyle şeyleri görmekten de çok memnunuz.”

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