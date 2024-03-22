Ankara’nın 2,5 milyarlık çılgın projesi bitti

Polatlı’nın 30 yıldır süren su sıkıntısı Ankara Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla sona erdi. İlçeyi kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturan ‘İvedik-Polatlı İçme Suyu Hattı’nın açılışında konuşan Başkan Mansur Yavaş, “Bana ‘Bu dönemde yaptığın en büyük proje ne’ derlerse ‘Polatlı’ya su götürmek’ diyeceğim. Kimileri var atıl havuzlara, fıskiyelere, çöp projelere para harcar, halkın ihtiyaçlarını görmez, hayali projeler peşinde koşar." dedi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve geldiği gün sözünü verdiği Polatlı’yı kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturacak 100 kilometrelik “İvedik-Polatlı İçme Suyu Hattı” projesi tamamlandı.

Polatlı’nın 30 yılık temiz su hasretini sona erdiren “İvedik-Polatlı İçme Suyu Hattı”, Polatlı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören ve iftar programıyla hizmete açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın katılımıyla gerçekleşen açılışa Polatlılı halk yoğun ilgi gösterdi.

“BUGÜN BURAYA BENİM EN ÇILGIN PROJEMİN AÇILIŞI İÇİN GELDİK”

Yavaş “Buraya benim en çılgın projemin açılışı için geldik” diyerek başladığı konuşmasında “Buraya, yarım asırlık bir hasreti vuslata erdirmeye geldik. Polatlı halkının on yıllarca çile çektiği sorununu bitirmeye geldik” ifadelerini kullandı.

“ENGELLEMESELERDİ POLATLI TEMİZ SUYA 9 AY ÖNCE KAVUŞMUŞ OLACAKTI”

Henüz göreve başlamadan önce 2019 yılı seçim kampanyasında Polatlı’ya Gerede projesinden temiz su getireceğine dair söz verdiğini dile getiren Yavaş, “İşte şimdi bu sözü tutma zamanı geldi” diyerek şunları söyledi:

“Yapamayacağımızı düşündüler. Baktılar ki, ortaya büyük bir irade koyduk, Belediye Meclisi’nde çeşitli engellemeler yaptılar. Baktılar ki sizler tepki gösteriyorsunuz, DSİ’nin gündeminde olmayan projelerle kafa karıştırmaya çalıştılar. Hani ‘Engelleme yok’ diyorlar ya, eğer Polatlı suyunun kredisini Belediye Meclisi’nde bekletmeselerdi, Polatlı halkı temiz suya 9 ay önce kavuşmuş olacaktı, şu anda kana kana zaten bu suyu içiyor olacaktı. Eğer siyasi yaşamlarını değil, halkı düşünselerdi, Belediyemiz de daha uygun bir kredi bulmuş, kamu zararına uğramamış olacaktı. Bu para, Mansur Yavaş’ın babasının parası mıydı? Sizin paranızdı, halkın parasıydı. Halkın parasının siyaset uğruna çarçur edilmesine göz yumdular.”

“POLATLI’YA SUYU GÖTÜRECEĞİM DİYEN MANSUR YAVAŞ’I ENGELLEYEMEZSİNİZ”

Halkın isteklerinin karşısında durulamayacağını vurgulayan Yavaş, “Karşı gelemezsiniz… Sizi milletin seçtiğini unutursanız millet bunu size hatırlatır, engelleyemezsiniz. Karşınızda “Benim en çılgın projem, 100 kilometrelik hattı yapıp Polatlı’ya suyu götüreceğim” diyen Mansur Yavaş varsa, hiçbir şekilde engelleyemezsiniz” ifadelerini kullandı.

1 BUÇUK MİLYONUN TEMİZ SU HASRETİ SONA ERDİ

Yavaş, Polatlı İçme Suyu Hattı projesinin 2 buçuk milyar lira maliyetle tamamlandığını kaydederek, ‘Halkın sağlığı, halkın canı ve Polatlı’nın suyu’ diyerek başladıkları İvedik-Polatlı İçme Suyu Hattı projesi sayesinde sadece Polatlı’nın değil, Sincan, Yenikent, Temelli ve Organize Sanayi Bölgeleri dahil 1,5 milyon kişinin temiz su hasretinin sona erdiğini kaydetti.

“TEMİZ SU İLK KEZ POLATLI’YA ULAŞTI”

Yenikent’ten branşmanla verilen temiz suyun ilk kez Polatlı’ya ulaştığını bildiren Yavaş “Yüzükbaşı hattı suyu, bu yeni suyla bugünden itibaren paçal yapılarak verilmeye başlanıyor. Günden güne paçal oranı yeni su ile azalacak ve inşallah, kent merkezi tarafında kalan 1,5 kilometrelik boru hattının tamamlanmasıyla aybaşından itibaren Polatlı suyunun yüzde 100’ü İvedik suyundan, Çamlıdere Barajı’ndan gelmiş olacak” bilgisini verdi.

Su alma işlemini 30 Ocak’ta başlattıklarını ve 15 Mart’ta da 70 kilometrelik iletim hattının doldurularak terfi merkezinin pompalarının aktif hale getirildiğini belirten Yavaş “4 günde doldurdular” iddialarına yönelik “4 günde bu hattın dolması zaten mühendislik açısından mümkün değil. Bunu bilmeyecek kadar konudan uzaklar ama iftira meslekleri olduğu için kul hakkına girmekte sorun görmüyorlar” cevabını verdi.

“BEYLER İNCİNSENİZ DE SİZİN YAPAMADIĞINIZI BİZ YAPTIK”

“Beyler, incinseniz de üzülseniz de kabullenemeseniz de sizin yapamadığınızı biz yaptık. Polatlı’ya temiz suyu biz getirdik” diyen Yavaş, Mürsel Yıldızkaya’nın 2014-2019 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesine Polatlı suyu hattı için önerge teklifi verdiğini hatırlatarak “Ne yaptılar geçtiğimiz beş yılda? Bizden önceki beş yılda ne yaptılar? Onların önceliği çöp projelere para yatırmak. Halkı susuz kalmış, kanalizasyonu açıkta kalmış umurlarında değil” dedi. Yavaş daha göreve gelmeden verdiği sözü tüm engellemelere rağmen yerine getirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Halka pahalı su satıp, pahalı bilet satıp oradan aldıkları paraları çöp projeye yatırırken Polatlı halkı su çilesi çekiyordu. Siz kavşaklara dinozor heykelleri dikip atıl havuzlar yaparken, Polatlı halkı sizden bu projeyi istiyordu. 30 yıldır aklınız neredeydi? Biz daha gelmeden önce söz verdik, geldik ve sözümüzü tutuyoruz. Hem de size rağmen tutuyoruz. Tüm engellemelerinize rağmen tutuyoruz. Şimdi rahatsız olmaya hakkınız yok. Teşekkür etmeniz gerekiyor. O boruları biz döşedik nereden döşendi o borular? Polatlı’nın güzel evlatları artık bu projeyi gelecekte de hep bizimle anacak. Bana bu dönemde yaptığın en büyük proje ne derlerse Polatlı’ya su götürmek diyeceğim. İşte bizim farkımız budur, gerçek belediyecilik budur.”

YÜZÜKBAŞI HATTINDAN 19 MAHALLEYE İÇME VE SULAMA SUYU VERİLECEK

Yavaş, projeyi hayata geçirirken bir yandan da boşa çıkan eski Yüzükbaşı hattından 19 mahalleye içme ve sulama suyu vermeyi planladıklarını söyleyerek, “Kimileri var atıl havuzlara, fıskiyelere, çöp projelere para harcar, halkın ihtiyaçlarını görmez, hayali projeler peşinde koşar. Kimileri de çıkar, tüm engellemelere rağmen yolları kilometrelerce yara yara Polatlı’ya temiz suyu getirir ve halkına bu suyu kana kana içirir. İşte, bizim farkımız budur. Gerçek belediyecilik budur” diye konuştu.

“GÖRÜNEN O Kİ REKOR BİR OYLA GELİYORUZ”

İlçe belediye başkanlarının birçoğunun uzattığı eli tutmadığı gibi yapılacak hizmetlere de engel olduğunu söyleyen Yavaş, “Bu mudur belediyecilik? Ankara halkı beni hizmet etsin diye seçti. Artık bu saatten sonra görünen o ki rekor bir oyla geliyoruz. Mecliste yaptıkları bu engellemelerin cezasını sandıkta çekiyorlar. Televizyonlardaki bütün yorumcular Ankara'da seçimin bittiğinden, seçim yarışı olmadığından bahsediyor. Bize doya doya hizmet etmek düşüyor. Ve inşallah bunu Mürsel Başkanımla birlikte başaracağız” dedi.

“ÖYLE BİR BELEDİYECİLİK YAPTIK Kİ DARDA KALAN HERKESİN YANINDAYDIK”

“Öyle bir belediyecilik yaptık ki darda kalan herkesin yanındaydık” diyen Yavaş, “Onlar ne yaptılar? Proje adı altında bolca beton diktiler her yere. Eğer şurada bir kavşak eksikse bu tarafta da aç insanlar varsa bırak o kavşak 2 sene sonra olsun önce oradaki aç insanı doyur. Belediyecilik anlayışımız o kadar farklı ki” diyerek, ihtiyaç sahibi aileler ve çocukları ile Ankara’daki 34 bin emekliye yönelik desteklerini anlattı.

POLATLI HALKINDAN MANSUR YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Polatlılılar ilçelerine bağlanan temiz su içme hattı ile ilgili memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Hamza Ünay: “Polatlı Mansur Başkan sayesinde hak ettiği noktaya geldi. Ankara’nın bir yerlisi olarak diyorum ki; “Ankara’ya Ankaralı gerekmiş.” Bize yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan’ımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman yer altına yapılan hizmetler halk tarafından çok fazla görülmez. Sayın Başkan yer altına girdi, Polatlı şebekesinde değişiklik yaptı, temiz suyu getirdi. Asbestli su borularını değiştirdi.”

-Levent Görgün: “3 çocuk babası olarak üç günde bir 50-60 lira vererek içme suyu alıyorum. Çeşmeden akan su kesinlikle içilebilir bir su değil. Mansur Başkan’dan Allah bin kere razı olsun.”

-Mehmet Ali Coşkun: “Su getirdiği için çok mutluyuz. Polatlı büyük bir sıkıntı içerisindeydi. Su boruları ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Su çok kireçliydi. Suyumuzun Gerede’den gelmesi bizi çok mutlu etti. Mansur Başkan’ıma bin kere teşekkür ederim.”

-Mesut Tokgöz: “Su Polatlı için büyük bir sorundu. Mansur Başkan’ımız sayesinde bu son bulacak. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Mansur Başkan’a ne kadar teşekkür etsek azdır.”

-Gülsüm Alkan: “Suyu içme suyu olarak kullanamıyorduk, yemeklerde kullanamıyorduk. Çok kireçliydi. Mansur Başkan’ıma çok teşekkür ederiz.”

-Şevket Öztoprak: “Mansur Başkan’ımıza helal olsun. Seçimlerden önce bize söz verdi ve yerine getirdi. Ona minnettarız.”

-Seçil Kozan: “Mansur Başkan’ıma teşekkür ediyorum. Sözünde durdu. ‘Yapamaz’ diyenlere inat yaptı.”

-Selahattin Tataroğlu: “Yıllardan beri Polatlı’nın suyu çok fazla akmıyordu. Sertlik derecesi de çok fazlaydı. Şimdi gelecek su içilecek kalitede. Herkes damacana su alıyordu. İnşallah bundan sonra almayız. Allah razı olsun Mansur Yavaş’tan.”

-Sema Tataroğlu: “Polatlı’nın 30 yıldır su sorunu var. Bir-iki günlük olay değil. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.”

-Fatma Çırak: “Su içilmiyordu, içen hasta oluyordu. Hiç yaramıyordu. Şimdi temiz suya kavuştuk. Çok sevinçliyiz.”

-Şükrü Özcan: “Polatlı 1988 yılından beri su problemi çekiyor. Devamlı el arabalarıyla su taşırdık. Parayla içme suyu alıyorduk. Allah razı olsun Mansur Yavaş’tan. Çiftçisine, köylüsüne, emeklisine sahip çıkıyor.”

-Zeynep Kocaoğlu: “Suyumuz çok kötüydü. Kireçli ve mikropluydu. Temiz su geldiği için çok mutluyuz.”

-Resul Kocaoğlu: “Sular içilmiyordu. Köyden su getiriyorduk.”