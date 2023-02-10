Ankaralılardan deprem bölgesine 500 tır yardım

Ankara Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarla iş birliği içerisinde çalışan Belediye ekipleri, bugüne dek 500 TIR’lık malzemeyi deprem bölgesine sevk etti.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin birçok kentini etkileyen deprem sonrasında tüm birim ve ekipleriyle harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesinin yardım kampanyasıyla 6 milyon tek yürek oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ankara’da başlattığı destek kampanyaları ve Belediye imkânları ile doldurulan tam 500 TIR’lık malzeme deprem bölgesine sevk edildi. ABB yaraları sarmak için deprem bölgesine yeni TIR’ları sevk etmeye devam ediyor.

FELAKETİN YAŞANDIĞI 10 İLE GÖNDERİLİYOR

28 bölgede bulunan ANFA şeflikleri ve kent genelinde kurulan toplama merkezleri aracılığıyla ana toplama merkezlerine getirilen ürünler, gönüllü vatandaşlarla yapılan iş birliği ile ayrıştırılarak deprem felaketinin yaşandığı 10 ile gönderiliyor.

Macunköy Metro İstasyonu, BELKO soğuk hava deposu, ANFA Altınpark, Atatürk Spor Salonu ve Çevre Koruma Dairesi Başkanlığında kurulan toplama merkezlerinden bugüne kadar 500 TIR’lık malzeme bölgeye sevk edildi.

TIR’larda ağırlıklı olarak gıda malzemeleri, kıyafet, battaniye, su, çocuk ürünleri, ekmek, ısıtıcı olmak üzere powerbank, seyyar tuvalet, jenaratör, sağlık malzemeleri ile inşaat malzemeleri gibi ürünler de yer alıyor.

YARDIM TOPLAMA ADRESLERİ

Başkentlilerin deprem bölgesine göndermek istedikleri yardım malzemelerini, Deprem Destek Toplama Merkezi ve Belko Soğuk Hava Deposu dışında teslim edebilecekleri yardım noktaları şöyle:

-Altınpark ANFA Fuar Alanı

-Keçiören Esertepe Parkı

-Yenimahalle Cemre Parkı

-Pursaklar Recep Tayyip Erdoğan Parkı

-Sincan Harikalar Diyarı

-Etimesgut Göksu Parkı

-Çankaya Dikmen Vadisi

-Altındağ Gençlik Parkı

-Altınpark Tepehan

-Mamak 50. Yıl Parkı/Mavi Göl

-Çankaya Koru Metro İstasyonu

-Ayaş Kent Meydanı Belediye Binası

-Güdül Belediye Binası Önü

-Beypazarı Atatürk Parkı

-Nallıhan Kent Meydanı

-Polatlı Merkez

-Kahramankazan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı

-Çamlıdere Şeyh Semerkandi Türbesi Peyzaj Binası

-Çubuk Adnan Menderes Parkı

-Akyurt Osmanlı Mesire Alanı

-Altınpark Bitki Evi

-Haymana Terminal