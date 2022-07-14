Ankaralılar ücretsiz internet kullanacak

Ankara’da dijital dönüşüm atağı başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ücretsiz internet ağını her geçen gün genişletiyor.

ANKARA (İGFA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘temel insan hakkı’ olarak nitelendirdiği ücretsiz internet projesinde Faz1 çalışmaları tamamlanırken, Faz2 çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlileri bilgilendiren Yavaş, “21. yüzyılın temel ihtiyacının teknoloji, hız ve dönüşüm olduğunu biliyoruz. Çağın gerekliliklerinden doğan BLD 4.0 vizyonumuzla, internet hizmetimizin Faz2 aşamasına geçiyor; 65 kent meydanı ve rekreasyon alının ücretsiz internete kavuşturuyoruz” dedi.

BLD 4.0 çalışmaları kapsamında Başkentte dijital dönüşüm başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent meydanları ve rekreasyon alanlarında ücretsiz internet ağını her geçen gün genişletiyor.

Daha önce Faz1 çalışmaları kapsamında 34 meydan ve rekreasyon alanında ücretsiz Wi-Fi hizmetini başlatan ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı şimdi de Faz2 çalışmalarını başlattı. Faz2 çalışmaları ile 31 meydan ve rekreasyon alanında daha ücretsiz internet hizmeti sağlanacak.

BAŞKENTLİLERİ ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ BİLGİLENDİRDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “temel insan hakkı” olarak nitelendirdiği ve bugüne kadar öğrenciler başta olmak üzere toplu taşıma araçları da dahil tüm Başkentlilerin kullanımına açılan ücretsiz internet hizmeti kent genelinde giderek yaygınlaşıyor.

Başkentlileri sosyal medya hesaplarından bilgilendiren ABB Başkanı Mansur Yavaş, “21. yüzyılın temel ihtiyacının teknoloji, hız ve dönüşüm olduğunu biliyoruz. Çağın gerekliliklerinden doğan BLD 4.0 vizyonumuzla, internet hizmetimizin Faz2 aşamasına geçiyor; 65 kent meydanı ve rekreasyon alanını ücretsiz internete kavuşturuyoruz” dedi.

FAZ2 İLE İLK ETAPTA 6 YENİ NOKTADA ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ DEVREDE

Faz2 çalışmaları kapsamında ilk etapta;

-Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi

-Karşıyaka Mezarlığı (Namaz ve taziye noktası)

-Göksu Park

-Elmadağ İsmet Paşa Parkı

-Altınpark

-50. Yıl Parkı’nda

ücretsiz Wi-Fi kullanılmaya başlandı.

Aşama aşama devreye alınan Wi-Fi hizmetinden yararlanan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Fatma Kutlu: “Uygulamayı çok beğendim. Rahatlıkla internette dolaşabiliyoruz. Buradan Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

-Firdevs Gürhan: “Uyarı levhasını görür görmez bağlandık ve memnun kaldık. Mansur Başkana teşekkürler.”

-Eda Öztürk: “Bence çok güzel bir hizmet, hem kendi internetimiz de bitmeyecek. Çok teşekkür ederiz.”

-Hatice Karabal: “Ücretsiz olması çok güzel. Özellikle gençler için iyi olmuş.”

-Halil Karatoprak: “Uygulama çok güzel. Öğrencilerin daha çok işine yaraması açısından iyi düşünülmüş. İnternet artık çağın bir gerekliliği.”

-Kayra Gürpınar:“Bence güzel olmuş. Ben parkta oyun oynamaktan sıkıldığım zaman telefonumla rahatlıkla vakit geçirebilirim bundan sonra.”

-Mustafa Bozkurt: “Uygulama için teşekkür ederiz. Çok güzel olmuş, vatandaşlar buraya geliyor ve ücretsiz internetten faydalanıyor. Buradaki esnaf da para kazanıyor böylece.”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ‘insan odaklı’ hizmet anlayışı doğrultusunda ekipler tarafından sürdürülen Faz2 çalışmalarının tamamlanmasıyla kent genelinde toplam 65 kent meydanı ve rekreasyon alanı ücretsiz internete kavuşmuş olacak.