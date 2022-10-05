Ankaralılar “Çiçeğim Takas” uygulamasını sevdi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin “Çiçeğim Takas” uygulaması Dikimevi Metro İstasyonu’nda devam ediyor. Başkentliler uygulama sayesinde, ellerindeki çiçek ve bitkileri ücretsiz takas etme ya da bakımını yaptırma imkânı buluyor.ANKARA (İGFA) - Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile EGO Genel Müdürlüğü ve ANFA Bitki Evi’nin Başkentte bir ilke imza attığı “Çiçeğim Takas” uygulaması 26 Eylül tarihi itibarıyla yeniden başladı.

HAFTANIN 6 GÜNÜ AÇIK

26 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu Kurtuluş İstasyonu’nda açılan çiçek standının ikinci durağı Dikimevi İstasyonu oldu. Başkentliler; 8 Ekim Cumartesi gününe kadar açık kalacak stantta ellerindeki çiçek ve bitkileri takas edebilecek ya da bakımını yaptırabilecek.

ABB, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bitkisel Uygulama Şefi Burak Taşkesti, uygulama ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Çevre Koruma Daire Başkanlığı ile EGO Genel Müdürlüğü iş birliği ile başlattığımız çiçek takası uygulaması 26 Eylül’de ilk olarak Kurtuluş Metro İstasyonu’nda başladı. Dikimevi Metrosu’nda devam ediyor. Uygulamamızın amacı; vatandaşların çiçeklerinin değişimini sağlamak ve evlerindeki çiçeklerin bakımını yapmalarına destek olmak… Aynı zamanda çevre bilinci ve bitki bilimi hakkında farkındalık oluşturmak. İlerleyen haftalarda diğer metrolarımızda da stant açmaya devam edeceğiz. Çiçekseverler; pazar günleri hariç haftanın 6 günü 10.00 ile 18.30 saatleri arasında çiçeklerini gelip takas yapabilecekler.”

VATANDAŞLARDAN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Uzman personeller; vatandaşların çevreye duyarlılığını artırmak ve bitki bilimi konusunda farkındalık oluştururken, çiçek standına uğrayan vatandaşlara bitki yetiştirme konusunda bilgi paylaşımı da yapıyor.

Çiçek ve bitkilerini Kurtuluş ve Dikimevi Metro İstasyonlarına getiren çiçekseverler, uygulamayla ilgili memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Gülseren Ayta: “Bu uygulamayı internetten gördüm. Evimdeki fazla çiçekleri getirdim, benimkilerden farklı güzel çiçekleri götürüyorum. Evim rengârenk olacak.”

-Nursen Güçlü: “Çiçeklerimi getirdim, daha başka sevdiğim bir çiçeği aldım götürüyorum. Evdeki bazı çiçeklerimi de buraya getireceğim ve bakım yaptıracağım.”

-Pınar Keleş: “Değişik bir uygulama olmuş. Standı görünce dikkatimi çekti. Ben de hemen çiçekleri inceledim ve bir tane aldım. Daha sonra evimdeki çiçeğimi buraya getireceğim ve yenisiyle değiştireceğim.”

-Şerafettin Uzunöz: “Çok mükemmel bir uygulama olmuş. Hayalimdeki bir şeydi bu. Özlemini çekiyordum. Çok beğendim bu çalışmayı. Büyükşehire teşekkür ederim.”

-Arzu Eroğlu: “Şimdi gördüm ve çok etkilendim. İş yerimdeki çiçekleri getirip değiştireceğim. Tüm arkadaşlarıma da söyleyeceğim. Orkidem var, buraya bakım için getireceğim. Çok beğendim bu hizmeti.”

-Nevra Yaşar: “İlk etapta şaşırdım bu uygulamayı görünce. Çiçekleri çok seviyorum. Değişim yaptım ve memnun kaldım.”

-Sezer Serhat Seçkin: “Ben öğrenciyim, çiçek bakımını çok iyi yapamıyorum ama bir tane odamda aloevera çiçeğim var. Onunla bağ kurdum o nedenle burada bakım yapıldığını görünce çok sevindim. Ben buraya çiçeğimi getirip bakım yaptıracağım. Büyükşehire teşekkür ediyorum bu uygulama için.”

-Erdem Beşiroğlu: “Eczacılık okuyorum. Eczacılık bitki bilimimin yan dallarından bir tanesi. İnsanlara çevre ve bitki bilinci kazandırılması açısından güzel bir uygulama olmuş. Farkındalık yaratacak bir çalışma.”

-Selma Yıldız: “Bu uygulamayı çok beğendim. Elimdeki çiçekleri getireceğim. Değişiklik olacak bana da.”

-Hülya Karaoğlu: “Çiçek hastasıyım, çiçekleri çok seviyorum. Engelli çocuğum var. Çiçeklere bakmak ona da bana da terapi gibi oluyor. Teşekkür ediyorum böyle bir uygulama başlattıkları için.”

Aralık ayına kadar sürdürülmesi planlanan ‘Çiçeğim Takas’ etkinliği birer haftalık aralıklarla şu noktalarda stant açmaya devam edecek:

-Dikimevi Durağı: 3 Ekim Pazartesi- 8 Ekim Cumartesi

-İvedik Durağı :10 Ekim Pazartesi-15 Ekim Cumartesi

-Hastane Durağı:17 Ekim Pazartesi-22 Ekim Cumartesi

-Batı Merkez Durağı :24 Ekim Pazartesi-29 Ekim Cumartesi

-Eryaman 1-2 Durağı :31 Ekim Pazartesi-5 Kasım Cumartesi

-Fatih Durağı :7 Kasım Pazartesi-12 Kasım Cumartesi

-Çayyolu Durağı :14 Kasım Pazartesi-19 Kasım Cumartesi

-Kuyubaşı Durağı :21 Kasım Pazartesi-26 Kasım Cumartesi

-Dutluk Durağı :28 Kasım Pazartesi-3 Aralık Cumartesi