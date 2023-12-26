Ankara’da LÖSEV'den yeni yıla moralli merhaba

LÖSEV’in öncülüğündeki yeni yıl kutlamaları Ankara’da da gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - LÖSEV ile birlikte lösemili ve kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri yeni yılı umut içinde karşılıyor.

Gönüllüler lösemi ve kanser hastası çocuklar için masal kahramanları oldu.

Ankara'da müzikli eğlence programı eşliğinde neşe ile yeni yıldan sağlık dileyen çocukların mutluluğu katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Yeni yıla umutla birlikte merhaba diyen lösemili çocuklar ve aileleri dans edip şarkılar söyledi.

Çocukların moral bulduğu etkinlikte daha sonra pasta kesimi ardından hediyeleri takdim edildi.