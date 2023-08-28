Ankara yolunda gece mesaisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa - Ankara karayolunda sürdürdüğü asfalt yenileme çalışmalarında bir etap daha tamamlandı. Trafiğin aksamaması için gece boyu sürdürülen çalışmalarla Ankara gidiş istikametinin Gürsu Kavşağı ile Kestel Kavşağı arası da, daha konforlu hale getirildi.BURSA (İGFA) - Bursa’da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için asfalt yenileme çalışmalarına hız verdi.

İlçe ve kent merkezlerindeki ana arterlerde trafiğin kesintiye uğramaması için çalışmalar gece boyu sürdürülüyor. Bu kapsamda doğu-batı aksında Bursa trafiğinin can damarı olan Bursa-Ankara karayolunun asfaltı da gece boyu devam eden çalışmalarla etap etap yenileniyor. Daha önce Yüksek İhtisas ve Mimar Sinan ile Otosansit ile Gürsu Kavşakları arasını çift yönlü olarak yenileyen ekipler, bu hafta sonu devam eden çalışmalarla Ankara gidiş istikametinde Gürsu ve Kestel Kavşakları arasını tamamladı.

Cuma gece saatleri 23.59'u gösterdiğinde yolun trafiğe kapatılmasıyla başlayan çalışmada hat üzerinde freze çalışması gerçekleştirildi. Trafiğin aksamaması için Cumartesi sabahı ulaşıma açılan yolda asfaltlama çalışmalarına ise Cumartesi gece yarısından sonra başlandı. Adeta zamanla yarışın yaşandığı çalışmada asfalt dökme makineleri, silindirler ve saha personellerinin hummalı çalışması ile yol pazar sabahının ilk saatlerinde ulaşıma açıldı. Çalışma kapsamında Ankara gidiş istikametinde Gürsu Kavşağı ile Kestel Kavşağı arasındaki 1200 metre uzunluğundaki bölüm, 1800 ton asfalt kaplama ile daha konforlu hale getirildi.

YOLLARA KONFOR GELİYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mevcut yolları sağlamlaştırmak için yoğun mesai harcadıklarını hatırlatarak, en önemli çalışma alanlarından birinin de Bursa - Ankara Karayolu olduğunu söyledi. Yılın ilk 7 ayında 17 ilçede 280 bin ton sıcak asfalt kaplama yaptıklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Bursa- Ankara yolunu da etap etap yeniliyoruz. Ana arterlerde trafiği aksatmamak için ekiplerimiz mesailerini gece yapıyorlar. Ankara gidiş istikametinde Gürsu ve Kestel Kavşakları arasını tamamladık. Önümüzdeki hafta sonu da geliş istikametini yaparak bu bölümdeki çalışmaları tamamlamış olacağız. Böylelikle Ankara yolunu daha konforlu hale getirmiş olacağız” dedi.