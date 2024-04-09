Ankara Yenimahalle'ye yeni park alanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle ilçesindeki Demetevler Parkı’nın içerisinde atıl olarak bulunan lunapark alanını yeni bir sosyal tesise dönüştürdü.

ANKARA (İGFA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, 7’den 77’ye herkesi kapsayan, yeşil dostu sosyal tesisleri Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Demetevler Parkı’nın kuzey köşesinde yer alan eski lunapark alanı, vatandaşların talebi üzerine, 9bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplam 12bin metrekarelik alanda Yaşam Demeti Parkı olarak açıldı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Burası Ankara’mıza kazandırdığımız Yaşam Demeti… Kreş, Belpa Kafe, Emekliler Lokali, kütüphane ve birçok spor alanı hemşehrilerimizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle ilçesinde bulunan Demetevler Parkı’nın içerisindeki lunaparkı yenileyerek Başkentliler için yeni bir sosyal tesise dönüştürdü. Park içerisinde; BelPa Kafe, kreş, yaşlılar lokali, gençlik merkezi, fitness alanı, basketbol sahası, tenis kortu, futbol sahası, çocuk oyun alanı ve masa tenisi alanı bulunuyor.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda açılan park hakkında konuşma yapan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Peyzaj Mimarı Gül Akkaya şu bilgileri verdi:

“Yaşam Demeti 12bin metrekarelik alana kurulu. İçerisinde 9bin metrekarelik yeşil alanımız ve 500 tane ağacımız mevcut. Gençlik merkezi, emekliler lokali, BelPa Kafe, çocuk etkinlik alanı bulunmakta. Bu alan eskiden Demetevler Parkı içerisine kurulmuş olan lunaparkın yeriydi. Çok atıl bir durumdaydı. Bölge halkımızdan da çok ciddi problemler yaşandığına dair şikâyetler alıyorduk. Biz de bu alanı Yaşam Demeti’ne çevirmeye karar verdik. Çevre Koruma Daire Başkanlığımız, Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız, Kent Estetik Daire Başkanlığımız, ve BelPaile yaklaşık olarak 17 milyon 500 TL’lik kendi belediye bünyemizde yaptığımız bir parka dönüştürdük ve parkı halkımızın kullanımına armağan ettik.”