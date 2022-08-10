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Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli sağanak' uyarısı
YAŞAM 10.08.2022, 06:50
Ankara Valiliği, 10 Ağustos Çarşamba günü Ankara çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.İlker KUTLU / ANKARA (İGFA) - 10 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Ankara Valiliği meteorolojiden alınan blgileri göre, vatandaşları, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
https://twitter.com/AnkaraValiligi/status/1557041608150990849
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