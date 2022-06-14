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Ankara Valiliği kuvvetli yağışlara karşı uyardı
YAŞAM 14.06.2022, 13:02
Ankara Valiliği, kentte birkaç gündür süren kuvvetli yağışların bugün de devam edeceğine dair bir uyarı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli olacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
https://twitter.com/AnkaraValiligi/status/1536635540145053697
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