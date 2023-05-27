Ankara sele teslim oldu

Türkiye’nin en yüksek yağışının kaydedildiği Ankara’nın bazı bölgelerinde metrekare başına saatte 40 kilogram yağış düştü.ANKARA (İGFA) - Ankara’da etkili olan sağanaklar nedeniyle teyakkuza geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı 7/24 mesai yapıyor.

Başkent dün (25 Mayıs 2023) Türkiye’de en yüksek yağışın aldığı il olarak kayıtlara geçerken, bazı bölgelerinde metrekare başına saatte 40 kilogram yağış düştü. ABB Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonda; ASKİ, Ankara İtfaiyesi, Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlıkları ile Ankara Zabıtası ekipleri ihbar noktalarına anında müdahalede bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Başkentlileri bilgilendirdi.

Kent genelinde yaşanan kuvvetli yağış nedeniyle 7/24 çalışan ekipler, bin 504 ihbara anında müdahalede bulunarak yoğun bir mesai harcadı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle kritik noktalarda konuşlandırılan 1199 araç ve 2332 personel, cadde ve sokaklar ile birçok konut ve iş yerindeki su taşkınları sonrası su tahliyesi ve temizliği için vatandaşların mağduriyetini giderdi.

Özellikle Sincan-Etimesgut bölgesinde yaşanan olumsuzluklara ASKİ Genel Müdürlüğü, İtfaiye, Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlıkları koordineli şekilde müdahale gerçekleştirdi. Düşük kotlu ev ve işyerlerinde su baskınlarının meydana geldiği bölgede ekipler, 137 vatandaşı mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi bazı bölgelerde yer yer saatte metrekare başına 40 kilogram yağışın düştüğü Ankara'da, toplam bin 504 ihbar alırken, bin 364 su baskınına müdahalede bulundu. Ankara Zabıtası da 29 kritik noktada 9 zabıta aracı ile 18 zabıta personeli, 7 çekici görevlendirdi ve Eryaman bölgesinde çekiciler ile 2 aracın kurtarılması sağladı.