Ankara sele teslim oldu

Ankara'da yağış oranı 35 kilogramı geçti. Yoğun yağış nedeniyle kentin yağmur suyu hatlarının toplanma noktası olan Ankara Çayı’nın debisi artarken yağmur suyu hatlarının dolmasıyla nedeniyle de yollarda göllenmeler, geri tepmeler ve kısa süreli su baskınları oluştu.ANKARA (İGFA) - Başkentlileri kentte etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlar ve fırtınaya karşı hafta boyunca uyaran Ankara Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı teyakkuz halindeydi.

Kent merkezindeki yağış oranının 35 kilogramı geçtiği afet düzeyindeki yağışlarla mücadelede etkili bir çalışma yürütülmesi amacıyla ilgili tüm birimlerdeki personelin izinlerini kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi, Başkentin tüm bölgelerini etkisi altına alan yağışlara karşı 1401 araç ve 4140 personel ile sahada görev yaptı.

Ekiplerin afetle mücadele çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Youtube hesabından canlı olarak yayınlandı.

ANKARA ÇAYI’NIN DEBİSİNİN ARTMASI BASKINLARA NEDEN OLDU

Başkentin şehir merkezindeki yağmursuyu hatlarının toplanma noktası olan Ankara Çayı’nın su seviyesinde gözle görülür bir artış oldu. Yoğun yağışlar nedeniyle Ankara Çayı’ndaki su seviyesi ve debi artışı yaşanmasıyla yağmursuyu hatları doldu. Yağmursuyu hatlarının dolu çalışması sonucunda da kentin cadde ve sokaklarında göllenmeler, geri tepmeler ve kısa süreli su baskınları oluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi; Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonda gerçekleştirilen müdahale çalışmalarında ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara İtfaiyesi, Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlıkları ile Ankara Zabıtası ekipleri ihbar noktalarına anında müdahalede bulundu.

YAVAŞ VATANDAŞLARI SÜREKLİ BİLGİLENDİRDİ

Ankara’da yaşanan afet düzeyindeki yağışlarla gelişmeler hakkında vatandaşları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Değerli hemşehrilerim, Ankara Çayı tam kapasiteye ulaşmış olup sınır noktasında çalışmaktadır. Bu durum altyapı hatlarımızı doldurmakta ve deşarj sürecini uzatmaktadır. 4140 personelimizle sahadayız. Her bir ihbarla tek tek ilgilenip olumsuzlukların hepsine müdahale ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yavaş, kent genelinde aynı anda dolu yağışı ile birlikte yılın en kuvvetli/fırtınalı sağanak yağışının gerçekleştiğini belirterek “Merkezde yağış oranı 35 kg'ı geçmiştir. Tüm ihbarlarla tek tek ilgileniyoruz. Bizlere Başkent 153 çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz” paylaşımında da bulunmuştu.