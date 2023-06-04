Son Dakika

Ankara sele teslim oldu

YAŞAM 04.06.2023, 08:30
Ankara sele teslim oldu

Ankara'da yağış oranı 35 kilogramı geçti. Yoğun yağış nedeniyle kentin yağmur suyu hatlarının toplanma noktası olan Ankara Çayı’nın debisi artarken yağmur suyu hatlarının dolmasıyla nedeniyle de yollarda göllenmeler, geri tepmeler ve kısa süreli su baskınları oluştu.ANKARA (İGFA) - Başkentlileri kentte etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlar ve fırtınaya karşı hafta boyunca uyaran Ankara Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı teyakkuz halindeydi.

Kent merkezindeki yağış oranının 35 kilogramı geçtiği afet düzeyindeki yağışlarla mücadelede etkili bir çalışma yürütülmesi amacıyla ilgili tüm birimlerdeki personelin izinlerini kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi, Başkentin tüm bölgelerini etkisi altına alan yağışlara karşı 1401 araç ve 4140 personel ile sahada görev yaptı.

Ekiplerin afetle mücadele çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Youtube hesabından canlı olarak yayınlandı.

ANKARA ÇAYI’NIN DEBİSİNİN ARTMASI BASKINLARA NEDEN OLDU

Başkentin şehir merkezindeki yağmursuyu hatlarının toplanma noktası olan Ankara Çayı’nın su seviyesinde gözle görülür bir artış oldu. Yoğun yağışlar nedeniyle Ankara Çayı’ndaki su seviyesi ve debi artışı yaşanmasıyla yağmursuyu hatları doldu. Yağmursuyu hatlarının dolu çalışması sonucunda da kentin cadde ve sokaklarında göllenmeler, geri tepmeler ve kısa süreli su baskınları oluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi; Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonda gerçekleştirilen müdahale çalışmalarında ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara İtfaiyesi, Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlıkları ile Ankara Zabıtası ekipleri ihbar noktalarına anında müdahalede bulundu.

 YAVAŞ VATANDAŞLARI SÜREKLİ BİLGİLENDİRDİ

Ankara’da yaşanan afet düzeyindeki yağışlarla gelişmeler hakkında vatandaşları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Değerli hemşehrilerim, Ankara Çayı tam kapasiteye ulaşmış olup sınır noktasında çalışmaktadır. Bu durum altyapı hatlarımızı doldurmakta ve deşarj sürecini uzatmaktadır. 4140 personelimizle sahadayız. Her bir ihbarla tek tek ilgilenip olumsuzlukların hepsine müdahale ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yavaş, kent genelinde aynı anda dolu yağışı ile birlikte yılın en kuvvetli/fırtınalı sağanak yağışının gerçekleştiğini belirterek “Merkezde yağış oranı 35 kg'ı geçmiştir. Tüm ihbarlarla tek tek ilgileniyoruz. Bizlere Başkent 153 çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz” paylaşımında da bulunmuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 82
2. Fenerbahçe 34 77
3. Beşiktaş 35 77
4. A.Demirspor 35 66
5. Başakşehir 35 59
6. Trabzonspor 35 57
7. Konyaspor 35 50
8. Karagümrük 35 48
9. Kayserispor 35 46
10. Kasımpaşa 35 43
11. Ankaragücü 35 42
12. Antalyaspor 35 41
13. Alanyaspor 36 41
14. Sivasspor 35 40
15. İstanbulspor 35 38
16. Giresunspor 35 37
17. Ümraniye 35 30
18. Gaziantep FK 35 25
19. Hatayspor 35 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24