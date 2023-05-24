Ankara Kalesi yeni cazibe merkezi oluyor

Başkentin önemli turizm potansiyellerinden biri olarak değerlendirilen Ankara Kalesi, Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği projelerle bambaşka bir görünüme kavuşuyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentin en önemli turizm potansiyellerinden biri olarak değerlendirilen Ankara Kalesi’nde başlattığı sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından adım adım gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla Ankara Kalesi hem yepyeni bir görünüme hem de tarihi kimliğine kavuşmaya başladı.

ÇALIŞMALAR ETAP ETAP GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Kentin en önemli simgelerinden biri olan Ankara Kalesi’nde gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma çalışmaları etap etap devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ekipleri projenin 1’inci etabını tamamlarken 2’nci etabında da sona yaklaştı.

2’nci etapta sürdürülen çalışmalar tamamlandığında; 29’u tescilli, 44’ü tescilsiz olmak üzere toplamda 73 yapı yenilenmiş olacak. 2’nci etap çalışmaları kapsamında bugüne kadar 71 yapının restorasyonu tamamlanırken 3’üncü etapta ise proje çalışmaları devam ediyor.

Kale’ye yeni bir kimlik kazandırılması hedeflenen çalışmalar evlerin özgün dokusuna zarar verilmeden ve içinde yaşayan vatandaşlar herhangi bir yere nakledilmeden gerçekleştiriliyor.

TURİZM DANIŞMA OFİSİ AÇILDI

Ankara Kalesi’nde bir taraftan tarihi evlerin restorasyonu sürerken bir taraftan da bölgenin Başkentin önemli bir turizm değeri haline gelmesinin heyecanı yaşanıyor.

Kale’ye gelen yerli ve yabancı turistlerin doğru bilgiye kolayca ulaşabilmesi amacıyla yapımına başlanan danışma ofisi de hizmete açıldı.

HEM İTFAİYE BİNASI HEM DE MÜZE

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı; tarihi yapıların bulunduğu Ankara Kalesi’nde olası bir yangına hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla İç Kale bölgesinde bulunan itfaiye binasını da yeniledi.

Yenileme çalışmaları kapsamında; binanın üst katı sergi alanı ve sinevizyon odasının bulunduğu bir müze, alt katı ise garaj ve bir yatak odası ile oturma odasının bulunduğu itfaiye yaşam alanı olarak dizayn edildi.