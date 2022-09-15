Ankara Gazi Rotary'den yangın farkındalığı

Ankara Gazi Rotary Kulübü ilkokul Öğrenci ve Öğretmenlerine yangın farkındalığı eğitimi düzenledi.ANKARA (İGFA) - Ankara'da bulunan İhsan Sungu İlköğretim Okulu'nda gerçekleşen "Yangınla Beraber Savaşalım Projesi"nde, başta öğrenci ve öğretmenler olmak üzere, okulun tamamına proje sponsoru Yavuz Yangın Güvenlik AŞ'den Tarık Köse tarafından bilgisayar destekli yangınla savaş eğitimi verildi.

Verilen eğitimin hemen sonrasında öğrencilerin de katılımıyla okul bahçesinde yangın eğitimi ve söndürme çalışmaları uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

“Yangınla Beraber Savaşalım” mini eğitim kitapçığı tüm katılımcılara aileleri ve yakınları ile paylaşılması amacıyla dağıtıldı.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Ankara Gazi Rotary Kulübü Başkanı Sinem Atay Görür, ‘Yangınla Beraber Savaşalım’ projesini ilk defa 2011'de gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, yeni dönemde olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de bu anlamlı projeyi gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.