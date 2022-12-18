Ankara Emek Rotary Kulübü kuruluşunun 25. yılını kutladı

Ankara Emek Rotary Kulübü kuruluşunun 25. yılını çeşitli etkinliklerle kutladı. Kutlama etkinlikleri, 15 Aralık Perşembe günü Anıtkabir ziyaretiyle başladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Emek Rotary Kulübü Dönem Başkanı Rüksan Özerdem, Atatürk’ün manevi huzurunda Uluslararası Rotary’nin bu yılın mottosu olarak belirlediği ‘Rotary ile Hayal Edelim’in rotaryenler tarafından hangi ilkeler ışığında hayata geçirildiğini ve bundan sonra da aynı inançla yola devam edeceklerini Anıtkabir Özel Defterine şu sözlerle yazdı:

"Manevi huzurunda Rotaryenler olarak bir kez daha söz veriyoruz: Ankara Emek Rotary Kulübü, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerine, senin çizdiğin yolda, gösterdiğin hedefe doğru sarsılmaz bir inanç ve adanmışlıkla devam edecektir".

Kutlama etkinlikleri kapsamında aynı gün akşamında "Ankara Emek Rotary 25. Yıl Balosu" düzenlendi.

Ankara Emek Rotary Kulübü'nün onur konukları kurucu başkanı Ercüment Bingöl, önceki dönem başkanları ve kulüp üyeleri tarafından büyük heyecan ve coşkuyla gerçekleşen baloda, herkes “Nice 25 yıllara” dileğinde bulundu.