Ankara'da Şanlıurfa Sıra Gecesi coşkusu

Kentin tarihi güzelliklerinin Ankara’ya taşıyan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘’Şanlıurfa Tanıtım Günleri’’ vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tanıtım günleriyle birlikte Başkent Ankara’da bir bayram havası oluştuğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara’da düzenlenen ‘’Şanlıurfa Tanıtım Günleri’’ tüm hızıyla devam ediyor. Ankara Millet Bahçesinde devam eden Şanlıurfa Tanıtım Günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yöresel yemekler ile kentin tarihi dokusunu Ankara’ya taşıyan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi standı, vatandaşlardan tam not aldı. Şanlıurfa’nın unutulmaz sıra gecesi Ankara’da yankılandı. Urfa Ahengi Müzik Topluluğu tarafından seslendirilen yöresel türkülere vatandaşlar da eşlik etti. Urfa Türkülerinin yankılandığı Millet Bahçesinde vatandaşlar halay çekerek eğlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Meclis Üyeleri Ankara’da düzenlenen etkinliğe katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk ve meclis üyeleri Millet Bahçesinde kurulan stantları gezdi.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’BAŞKENTTE BİR BAYRAM HAVASI OLUŞTU’’

Şanlıurfa’nın güzelliklerinin bir kısmını Ankara’ya taşıdıklarını ve bu güzellikleri kendi ortamında görmeleri için herkesi Şanlıurfa’ya davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Şanlıurfa’nın güzelliklerinin yanı sıra Ankara’ya bayramı getirdik. Etkinlikler bir şenlik havasında devam ediyor. Bizim kültürlerimiz, değerlerimiz, geleneklerimiz bir bayram havası estiriyor. Şanlıurfa’nın birçok değeri var. Ankara’da çok büyük bir etki ve tesir yaptı, güzellik oluşturdu. Ama işin aslı Şanlıurfa’da, Göbeklitepe, Balıklıgöl, Kale ve onlarca tarihi eserimiz ve onlarca lezzetimiz ile müziğimiz Şanlıurfa’dadır. Kültürümüzü, sevgimizi ve muhabbetimizin bir parçasını başkente getirdik. Başkentte Şanlıurfalılar ve Başkentlilerle bir aradayız. Çok güzel bir sinerji ve çok güzel bir motivasyon oluştu. Şanlıurfa ilçe Belediye Başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şanlıurfa’mızı daha güzel tanıtmak amacıyla bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştireceğiz’’ dedi.

38 coğrafi işaretli yöresel ürünü bulunan Şanlıurfa, 18 Eylül’e kadar Ankara Millet Bahçesinde misafirlerini ağırlayacak.