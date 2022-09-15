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Ankara'da Rotary'den SEPSİS farkındalığı

YAŞAM 15.09.2022, 15:41
Ankara'da Rotary'den SEPSİS farkındalığı

Ankara Gazi Rotary Kulübü ve Ankara Tunalı Hilmi Rotary Kulübü 13 Eylül Dünya SEPSİS Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi.ANKARA (İGFA) -  Ankara Kuğulu Park'ta uzman hekimler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara Sepsis broşürleri dağıtılarak,  vatandaşların soruları yanıtlandı.

Proje ilgili açıklamalarda bulunan Gazi Rotary Kulübü Başkanı Sinem Atay Görür hastalığa vurgu yaptı.

Başkan Sinem Atay Görür, dünyadaki en önemli önlenebilir ölüm sebebi olan Sepsis konusunda halkımızı aydınlatmaya devam edeceklerini belirterek, "Başta 3. Grup Kulüplerinden Sorumlu Guvernör Yardımcısı Sevgi Soluk başkanımıza ve emeği geçen tüm dostlara teşekkür ederiz" dedi.

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