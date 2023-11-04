Ankara'da Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'na misafir akını

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli minikleri Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'nda misafir etmeye devam ediyor. Kent genelindeki çeşitli okullardan gelen öğrenciler, hayvanlarla iç içe bir gün geçiriyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli minikleri Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'nda misafir etmeye devam ediyor. Kent genelindeki çeşitli okullardan gelen minikler, öğretmenleri ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri eşliğinde hayvanlarla iç içe bir gün geçirme imkânı buluyor.

“BAŞKENTİN BEŞ BEYAZI” MİNİKLERLE BULUŞTU

Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde çocuklar, hayvanlarla daha yakın temas kurarken hayvanlar hakkında da bilgi sahibi oluyor.

Ankara’nın sembolleri arasında yer alan endemik türe sahip Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara kedisi ve Ankara arısı da Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları oyuncuları tarafından sahnelenen “Başkentin Beş Beyazı” adlı tiyatro oyunuyla miniklere tanıtılıyor.

“AMACIMIZ ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİNİ KAZANDIRMAK”

Hayvan haklarına duyarlılığı artırmak ve bilinçlendirerek farkındalık oluşturmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Aydın Kayalı, “Amacımız çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak ve farklı türden hayvanları gösterip bunlara yakından temas edebilmelerini sağlamak” dedi.