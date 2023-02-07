Ankara'da deprem seferberliği

Türkiye sabah saatlerinde ve gün içinde meydana gelen depremlerle arka arkaya sallanırken Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle teyakkuza geçti.ANKARA (İGFA) - Türkiye sabahın erken saatlerinde Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerle sarsıldı.

10 ilde birden etkisi hissedilen depremlerin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi seferberlik ilan ederek, tüm birimleri ve iştiraklerinden 205 araç ve 469 personelin deprem bölgelerine desteğe gönderilmesi sağlandı.

Depremin Hatay’da da hissedilmesinin ardından Ankara İtfaiyesi, 48 personel ve 6 araç ile arama kurtarma çalışmalarına destek verilmesi için bölgeye doğru harekete geçti.

ARAPLAR YURDUNUN KAPILARI DEPREMZEDELERE AÇILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak ilçesi Araplar Mahallesi’nde bulunan 4 bin kişi kapasiteli öğrenci yurtlarının kapısını depremzedelere açtıklarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yavaş, “Araplar Mahallesi’ndeki 4 bin kişi kapasiteli yurdumuzun kapısı hasta, yaşlı, çocuk, engelli ve kadın depremzedelerimize açıktır. Başkent hepimizin evi… Misafir etmeye hazırız. İletişim: 05301175576 – 05455808452” ifadelerini kullandı.

YARDIM KAMPANYASI DA BAŞLATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca bölgeye ulaştırılmak üzere acil ihtiyaç listesi hazırlayarak yardım seferberliği başlattı.

Depremzedelere destek vermek isteyen Başkentliler afet bölgelerinde ilk olarak ihtiyaç duyulan eldiven, mont, bot, bere, kışlık giysi, katalitik, tüp, yatak, battaniye, powerbank, konserve gıdalar, çocuk bezi, çocuk maması, hijyenik ped, hijyen malzemesi gibi eşyaları Yenimahalle Toptancı Hali içerisindeki BELKO Soğuk Hava Deposu’na elden teslim edilebilirken, 23 noktadaki ANFA Şefliklerine de bırakılabiliyor. Ayrıca, yardımların 6 kent meydanı ve Başkent 153 aracılığıyla vatandaşların evlerinden alınması da sağlanıyor.

ANFA Şefliklerinin bulunduğu 23 nokta şöyle:

-Yenimahalle Cemre Parkı,

-Pursaklar Recep Tayyip Erdoğan Parkı

-Sincan Harikalar Diyarı,

-Etimesgut Göksu Parkı,

-Çankaya Dikmen Vadisi,

-Altınpark Tepehan ve Bitki Evi,

-Mamak 50. Yıl Parkı Mavi Göl,

-Altındağ Gençlik Parkı Ankara Kent Konseyi Binası,

-Ayaş Kent Meydanı Belediye Binası,

-Güdül Belediye Binası Önü,

-Beypazarı Atatürk Parkı,

-Nallıhan Kent Meydanı,

-Polatlı Merkez,

-Kazan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı,

-Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Peyzaj Bina,

-Çamlıdere Şeyh Semerkandi Türbesi Peyzaj Bina,

-Çubuk Adnan Menderes Parkı,

-Akyurt Osmanlı Mesire Alanı,

-Kalecik (personel gelip alacak),

-Haymana Terminal,

-Şereflikoçhisar Terminal,

-Gölbaşı Mogan Parkı,

-Bala Merkez.

Yardım etmek isteyen vatandaşların işinin kolaylaştırılması amacıyla araçla teslimin yapıldığı 6 nokta ise şöyle:

-Batıkent Atlantis Meydanı

-Yenimahalle Belediyesi Önü

-Eryaman Göksu AVM Otoparkı

-Çayyolu Arcadium AVM Önü

-Ayrancı Pazarı

-Öveçler Vadisi Parkı Meydanı.