Ankara'da 100. yıl coşkusu

Ankara’nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü Başkentte çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ankara Kulübü’nün seymen grubu ile folklor grupları gösteri düzenlerken, Ankara Metrosu da seyahat eden vatandaşları gün boyu çalınan ‘Ankara Marşı’ anonsu ile karşıladı.ANKARA (İGFA) - Ankara’nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü Başkentte çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve devlet erkânı ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

“ANKARAMIZI CUMHURİYETE YAKIŞAN SIFATLARLA LAYIK HALE GETİRİYORUZ”

Ankara Valisi Vasip Şahin, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ile milletvekilleri, Birinci Meclis’te düzenlenen programa katıldı. Programda, Ankara Kulübü’nün seymen grubu gösterisine Başkentli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsü konuşması yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadelenin sevk ve idare merkezi olarak seçtiği Ankara, gerek jeopolitik gerekse stratejik kararların alındığı yer olması hasebiyle ülkemizin ve milletimizin mukadderatının belirlenmesinde önemli bir rol oynayan bir şehirdir. Ankara TBMM olmak üzere kritik kamu kurum ve kuruluşlarına ev sahipliği yaparak ülkemiz için önemli konumunu devam ettirmektedir” derken, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu da şunları söyledi: “Bugün Ankara’mızın başkent oluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle gazi meclisimizde sizlerle bir aradayız. Sizlerin de bildiği üzere içinde bulunduğumuz bu toplantı salonunun milletimiz açısından ayrı bir önemi ayrı bir yeri vardır. Bizler de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak böyle değerli tarihi mirası olan bir kentte üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için ara vermeksizin çalışıyoruz. Kentimizin dört bir yanında altyapı yenileniyor, yeşil alanlarımızın sayıları arttırılıyor, kırsal mahallelerde üreticilerimize destekler veriyoruz. Selde, yangında depremde, afette ya da yoklukta kentimizin ve ülkemizin tüm zorlu anlarında yardıma koşuyoruz. Şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket ediyor bu özveriyle ve istekle Ankara’mızı Cumhuriyete yakışan sıfatlarla layık hale getiriyoruz.”

BAŞKENT CADDELERİ BAYRAKLARLA SÜSLENDİ

Kutlamalar kapsamında; Ankara Kalesi’nde göndere dev Türk bayrağı çekilirken, Büyükşehir Belediyesi, 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşu nedeniyle kentin ana cadde ve bulvarları ile hizmet binalarını Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı. Ankara Metrosu ile seyahat eden vatandaşlar da gün boyu çalınan ‘Ankara Marşı’ ile karşılandı.

13 EKİM KUTLAMALARI SERTAB ERENER KONSERİ İLE SONA ERDİ

Ankara’nın Başkent oluşunun 100. Yılına özel düzenlenen kutlamalar sevilen sanatçı Sertab Erener’in konseri ile sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen konsere gelen on binlerce Başkentli ünlü sanatçının şarkılarına hep birlikte eşlik etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Sertab Erener konserine gelerek unutulmaz dakikalar yaşayan on binlerce Başkentli duygularını şu sözlerle ifade etti:

-Beste Akyürek: ‘‘Böyle güzel günlerde böyle güzel sanatçılarla bir arada olmak beni çok mutlu ediyor herkesin beraber kutlaması bence çok güzel bir şey. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de böyle bir şey sağlaması çok büyük bir fırsat.”

-Pırıl Er: ‘‘Sertab Erener’in çok büyük bir hayranıyım Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.’’

-Asya Başak Kürkçü: ‘‘Ankara’mızın Başkent olmasından dolayı çok mutluyuz ve de gururluyuz nice 100’lü yıllara.’’

-Alkın Baran Temur: ‘‘Sertab Erener’in büyük bir hayranıyım konserine geldiğim için mutluyum.’’

-Zeynep Sanlı: ‘‘Sertab Erener’in konserine çok gelmek istiyordum daha önce fırsat bulamamıştım konsere geldiğim için çok mutluyum.’’